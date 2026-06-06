Luana Persíncula rompió el silencio sobre su separación de Jona Suárez: "Estaba muy despechada"

Luana Persíncula visitó Atardecer naranja (Topic) y protagonizó una de sus entrevistas más íntimas que ha dado. La cantante habló de la profunda depresión que atravesó a los 16 años, recordó el proceso que la ayudó a salir adelante y, por primera vez, se refirió públicamente a su separación de Jona Suárez, líder de La Nueva Escuela.

La artista repasó uno de los períodos más difíciles de su vida, cuando debió alejarse de los escenarios por problemas empresariales y legales que derivaron en una fuerte depresión. Confesó que aquella etapa le dejó secuelas y traumas vinculados a estafas y malos manejos de terceros, al punto de haber bloqueado recuerdos para "apagar el dolor".

Según contó, un punto de inflexión fue mudarse junto a Memé —a quien define como una madre postiza— y su hermana, que también atravesaba una separación. En ese entorno encontró contención y una frase de Jean-Paul Sartre que la ayudó a hacer el clic durante el proceso: "Todo está tan oscuro, sin embargo todo está a plena luz".

"Yo estaba viendo todo oscuro. Está todo mal, debo esta plata, me robaron, viví esto. Pero aparecía la luz. Tenés un hijo, tenés que trabajar, hay gente esperándote, cantás precioso, tenés amigas y una familia que te ama. Ahí fui prendiendo las luces y resurgí, me desenterré", reflexionó.

Pero uno de los momentos más personales de la charla llegó cuando habló de Icónica, su último disco, y reveló cómo una ruptura amorosa terminó influyendo directamente en una de las canciones más particulares del álbum.

Mientras explicaba que el proyecto le permitió explorar nuevas facetas musicales, desde el rap hasta la murga, recordó el origen de "Despecho", la pieza basada en un poema de Juana de Ibarbourou.

Sin entrar en detalles sobre qué ocurrió ni cuáles fueron los motivos de la separación, Luana contó que atravesaba el final de su relación con Jona Suárez mientras trabajaba en el disco. Según reconoció, ese momento emocional la dejó bloqueada creativamente.

"Hubo un bloqueo, no podía expresar algo alegre y no quería cantar algo triste. No sabía qué hacer ni qué decir". La cantante de plena explicó que tampoco quería caer en una canción de despecho tradicional. Sin embargo, el sentimiento estaba ahí.

"Yo solamente le había transmitido al productor lo que sentía. Estaba muy despechada, muy embroncada, quería aniquilar a todo el mundo. Le dije que estaba despechada pero que no iba a hacer una canción diciéndolo", recordó.

Fue entonces cuando el productor apareció con una propuesta inesperada: musicalizar el poema Despecho de Juana de Ibarbourou. La conexión fue inmediata. "Lo leo, me pongo a llorar como una marrana y digo: ¿qué quiere decir esto? No entiendo. Juana está diciendo exactamente lo que me está pasando", contó.

Poco después recibió un audio casero del productor con la melodía y esa misma tardee terminaron grabándolo en el estudio: "Piré. Necesito cantarlo ya", recordó.

El resultado final terminó convirtiéndose en uno de los momentos más singulares del disco. En lugar de cantar, Luana decidió recitar el texto, apelando a recuerdos de la escuela y a una interpretación más íntima. "Yo estaba triste y dije: de última lo recito y si queda para atrás le hacemos una música y lo canto. Pero creo que sorprende porque venís escuchando el disco y de repente aparece esto", explicó.

La artista confesó que la letra del poema resonó profundamente con su estado emocional de entonces. "En verdad sí, estaba triste y buscaba la manera de reírme. Lo interpreté por ahí: si mis ojos se inundan de llanto es por el esfuerzo de reírme tanto. No sé si estoy feliz o no, capaz que estoy fingiendo", confesó sobre su sentir de entonces.

Aunque reconoció que grabarlo fue movilizante, aseguró que interpretarlo en vivo resulta todavía más "fuerte". No por nada, hoy es una de las canciones a las que más cariño les tiene dentro de Icónica. "Es de mis temas favoritos del disco", cerró.