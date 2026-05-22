Karina Vignola recordó el incómodo momento que vivió en una entrevista con Charly García: "Casi me muero"

En una charla distendida en Otra tarde negra (Cosquín Rock Radio), Karina Vignola repasó distintas anécdotas de su carrera y terminó recordando una situación tan tensa como desopilante que vivió años atrás con Charly García. “Casi me muero”, admitió entre risas al contar cómo un comentario suyo casi arruina la entrevista con el ícono del rock argentino.

La comunicadora venía hablando de sus épocas cubriendo a la selección argentina para Fox Sports, cuando era una de las pocas mujeres trabajando en medios deportivos y se volvió una figura llamativa en distintos países de Latinoamérica. Incluso recordó entre risas una experiencia en Perú, donde fue invitada a varios programas por ser “la mujer que viajaba con la selección”.

Más adelante, junto a María Noel Minozzo, comenzaron a intercambiar historias de entrevistas a músicos y surgió inevitablemente el nombre de Charly García. Fue ahí cuando Vignola recordó una nota que le hizo alrededor de 2005, cuando trabajaba para Fox Sports y el músico atravesaba una etapa complicada.

“Lo agarré borracho. Casi me muero”, resumió. Según contó, la enviaron a entrevistarlo porque al músico le gustaba mucho el fútbol y en el marco de un lanzamiento. Pero el clima no era el ideal: Charly ya llevaba varias entrevistas encima y estaba cansado, incómodo y con ganas de irse.

“Entré nerviosísima porque Charly es Charly. Sabía que era una nota que nunca me iba a olvidar”, relató. Apenas se sentó frente a él, el músico la saludó con ironía: “¿Cómo andás, rubia o uruguaya?”, recordó.

Intentando romper el hielo, Vignola apeló a una referencia muy uruguaya y lanzó una frase muy usada por el relator Alberto Kesman: “Tecito con hielo”, en alusión al whisky que estaba tomando el artista. Pero el comentario no cayó nada bien.

“Me hice la canchera y me encaja: ‘¿A vos qué te importa lo que estoy tomando? ¿Cuál es tu problema? Otra nota, otra nota’”, recordó entre risas.

Según contó, logró salir del incómodo momento explicándole que se trataba de una broma muy conocida en Uruguay y vinculada a un personaje querido por el público uruguayo. “Le dije que estaba lejos de faltarle el respeto”, explicó.

Finalmente, el músico entendió la referencia y aflojó el clima. “Me dijo: ‘Perdón, ahora entendí. Dale, dale. Pero fue horrible. Yo ya había quedado totalmente trastornada por hacerme la graciosa", cerró Vignola, tentada por aquella situación que jamás olvidará.