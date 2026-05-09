Karina Vignola celebró sus 50 años en una fiesta a pura música y emoción: las fotos del evento

La reconocida conductora Karina Vignola celebró este viernes sus 50 años con una emotiva fiesta realizada en el salón principal del Yacht Club Uruguayo, donde la música, los afectos y la emoción marcaron cada momento.

Karina lució un elegante vestido negro de dos piezas elegido especialmente para la ocasión y se mostró animada durante toda la velada. Lejos de los habituales eventos multitudinarios del ambiente artístico, la celebración tuvo un perfil más íntimo y personal, acorde al presente que atraviesa la comunicadora. La lista de invitados estuvo integrada principalmente por amigas de toda la vida y familiares directos, mientras que entre las figuras del medio se destacó la presencia de la conductora radial María Noel Minozzo.

La familia tuvo un lugar central durante toda la celebración. Sus hijas, Luana y Alina, acompañaron a su madre en cada instante de la noche, compartiendo abrazos, bailes y risas. También estuvo presente su pareja, Mario Florio, quien se mantuvo a su lado durante todo el festejo. La cuota de música en vivo estuvo a cargo de la banda de cumbia Ce Pequeño, cuyo show terminó de encender la pista y aportó uno de los puntos altos de la velada.

Otro de los momentos más comentados de la noche llegó cuando la propia homenajeada se colocó detrás de las bandejas de DJ. Tras haberse profesionalizado en esa área en los últimos años, Vignola desplegó un set cargado de energía que hizo bailar a todos los presentes y confirmó que es una de las facetas que más disfruta de esta nueva etapa profesional.

El cumpleaños de Karina Vignola. Foto: @karinavignola

El cierre de la noche, en tanto, llegó con el tradicional momento de soplar las velitas. Los invitados le cantaron el "Feliz Cumpleaños" a la conductora en un clima de emoción y alegría frente a una torta que llamó la atención de todos. Es que sobre la base del pastel, había una muñeca rubia hecha de azúcar que sostenía un micrófono y auriculares, emulando a la cumpleañera. Además estaba acompañada por otras dos muñecas más chicas que hacían referencia a sus hijas, también recreadas en versiones comestibles.

El cumpleaños de Karina Vignola. Foto: @karinavignola

La fiesta contó con la organización de Carolina Nieves y dejó en evidencia el momento personal que vive Vignola, rodeada de sus afectos más cercanos y disfrutando de nuevos desafíos profesionales.