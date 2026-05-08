La fuerte denuncia de Vero Piñeyrúa por las picadas en Carrasco: "No se ve ni un policía"

La comunicadora Verónica Piñeyrúa utilizó sus redes sociales para expresar su indignación ante una situación que afecta la convivencia y la seguridad vial en la capital. A través de su cuenta de Instagram, denunció públicamente la realización de carreras clandestinas, conocidas como "picadas", en la zona de Bañados de Carrasco.

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando la conductora regresaba de un cumpleaños. Al circular por la rambla de Carrasco, se encontró con que la vía pública estaba convertida en una pista de carreras improvisada y con una importante aglomeración de vehículos que impedía el flujo normal del tránsito.

La denuncia de Verónica Piñeyrúa en redes. Foto: @veropinie

Piñeyrúa no ocultó su malestar y compartió una imagen del momento en sus historias de Instagram como evidencia del bloqueo. En la imagen, tomada desde el interior de su vehículo, se percibe una fila de autos detenidos en plena Rambla. El foco de la denuncia se centra en un Volkswagen Gol blanco que, con las balizas encendidas y posicionado de frente hacia el tráfico, parece marcar el inicio de una de las largadas.

Junto a la foto, agregó un descargo sobre la falta de control oficial en la zona: "Increíble que se permita esto... picadas en Carrasco. Trancan todo el tránsito y no se ve ni un policía ni nadie que ponga orden y prohíba esto...", escribió la comunicadora.

En declaraciones a Tv Show, Verónica señaló que estuvo "20 minutos frenada" sin poder salir ni tomar otro camino. A su vez advirtió con preocupación que esta situación representa un peligro evidente tanto para los involucrados como para los vecinos y trabajadores que circulaban por la zona a esa hora.

Verónica conduce actualmente el programa Pueblo Fantasma en Del Sol FM y además se desempeña como profesora de educación física. En el último tiempo ha comenzado a utilizar las redes sociales no solo para compartir los recortes de su trabajo sino para denunciar situaciones adversas de la vida cotidiana que entiende que vale la pena visibilizar.