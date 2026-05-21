“Qué golpe bajo”: el llanto desconsolado de Annasofía Facello al aire al ver una foto familiar

El momento de gran emotividad ocurrió durante la emisión del miércoles de Ahora caigo Celebrity (Canal 4) cuando el conductor Gustaf destapó una foto de los sobrinos de Annasofía Facello: Luca, Ema y Mateo.

“Qué golpe bajo”, lanzó apenas vio la imagen de sus tres amores de 10, 7 y 4 años. Y enseguida, ya visiblemente movilizada, agregó: “Me ponen la música y es peor”.

Con la voz entrecortada, explicó quiénes eran los protagonistas de la foto que despertó tanta emoción: “Son mis únicos sobrinos, de mi única hermana, que vive hace 25 años en Estados Unidos”. Aunque la distancia hace que no puedan verse seguido, confesó que los siente casi como hijos propios. “Son mis soles, nos llevamos muy bien”, expresó.

Consultada sobre qué simbolizaba esa imagen para ella, respondió entre lágrimas: “La esperanza, la ilusión, lo bueno de la vida, que a veces uno se olvida porque atraviesa momentos más difíciles”.

La actriz y comunicadora destacó además el valor de la familia y la importancia de aferrarse a lo luminoso: “Que la familia esté es una bendición y los niños para mí son todo lo que está bien. Hay que mirar hacia ahí”.

Facello también recordó el esfuerzo que hicieron sus padres para darle lo mejor y sostuvo que esos valores terminan transmitiéndose de generación en generación.

Annasofía Facello. Foto: Bruno Nogueira.

Entonces aprovechó el espacio televisivo para dejar un mensaje a quienes atraviesan momentos complejos. “Lo bueno de tener conciencia del presente —mis sobrinos, por ejemplo, no van a volver a tener la edad que tienen y lamentablemente los tengo muy lejos y no los puedo disfrutar todos los días— es valorar lo que sí hay”, reflexionó.

“A veces nos focalizamos en lo que no tenemos, estamos constantemente frustrados, mostrando más y más, y en realidad tenemos un montón de cosas por las cuales estar agradecidos”, agregó.

Antes de cerrar, dejó una última reflexión que fue acompañada por un fuerte aplauso de la platea: “Hay que recordar que no todo es permanente y que la vida está en constante cambio. Si estás atravesando un mal momento, no va a ser para siempre así que no bajes los brazos porque todos pasamos momentos complejos”.