Annasofía Facello reveló el gesto de Fito Páez que la marcó e hizo una confesión: "Soy alegre en TV, pero..."

Este martes, durante una nueva emisión de Ahora caigo Uruguay, Annasofía Facello sorprendió al relatar una historia íntima vinculada a Fito Páez, a quien definió como su artista favorito y una presencia constante en su vida. El disparador fue una consigna a cargo de Gustaf, el conductor del programa de juegos de Canal 4: elegir una canción significativa. Facello no dudó y optó por “Creo”.

Cuando empezó a sonar la versión en el estudio, aclaró que no se trataba de la original —incluida en El amor después del amor, de 1992—, pero igual sonrió con una mezcla de ternura y nostalgia. “Es mi tema favorito desde que soy chica”, dijo, antes de explicar el lugar que ocupa Páez en su historia personal: “Es el artista que me acompaña a lo largo de toda mi vida y me trae muchos recuerdos".

"¿Viste esos artistas que cuando escuchás su música te sentís totalmente comprendido a niveles profundos?", le preguntó a Gustaf. Cuando el humorista respondió afirmativamente, la comunicadora reafirmó: "Bueno, eso".

Facello también contó que suele cantar como hobby y que en 2022 compartió en Instagram una versión de “Creo”, que interpretó a guitarra y voz. "Porque Fito forma parte de mi vida y celebraré mi cumpleaños número 36 viéndolo tocar en vivo en Montevideo. El mejor regalo", escribió en su momento.

En su diálogo con Gustaf, reveló que aquella publicación tuvo un giro inesperado cuando, gracias a una amiga corista del rosarino, el video llegó al músico. “Él me mandó un mensaje de agradecimiento”, recordó. Desde entonces, siente que existe un vínculo a la distancia con uno de sus ídolos.

Consultada sobre qué le provoca la canción, Facello fue más allá de la anécdota y se detuvo en su sensibilidad. Habló de una melodía nostálgica y confesó que "Creo" conecta con el costado menos visible de su personalidad. “Soy muy alegre en televisión, pero también tengo un lado melancólico y nostálgico”, explicó.

"La canción de Fito me gusta mucho porque la música me conecta con la tristeza y con las cosas más profundas de la vida", dijo. "Me gusta la música triste... la alegre también", cerró, entre risas.