Con Christian Font en las mañanas de Canal 10, ¿seguirá en "La pecera"? Esto aclaró el comunicador

El desembarco de Christian Font en La mañana en casa de Canal 10 despertó dudas y especulaciones entre los oyentes de La pecera, el programa periodístico de Azul FM que Font integra desde sus comienzos. ¿Podrá seguir en el ciclo matinal de Ignacio Álvarez ahora que vuelve a los magazines de televisión?

Este martes, el propio Font despejó las incógnitas al aire. Su continuidad en la radio está confirmada, aunque con ajustes: participará los martes y viernes, dos jornadas clave dentro del engranaje del programa. La decisión responde a una cuestión de agenda —ambos ciclos coinciden parcialmente en la franja matinal— pero también como forma de garantizar sus aportes más valorados: "Martes de refuerzos" y "El acuario", un celebrado segmento de humor político que Font guiona y representa cada viernes.

Christian Font en su debut en la conducción de "La mañana en casa". Foto: Captura de Instagram @lamananaencasa.

El periodista y guionista tendrá margen para cumplir con ambos compromisos. Mientras La pecera comienza a las 9:00, La mañana en casa arranca a las 10:30, lo que le permite estar presente en la radio durante la primera parte del envío. En tono distendido, Ignacio Álvarez bromeó con la logística: “A las 10:29 se puede ir a Canal 10”.

“El Acuario no se mancha”, dijo en referencia al segmento de los viernes. Con su impronta satírica —una suerte de irrupción “pirata” con personajes de ultraizquierda— el espacio desarrolla con humor noticias de actualidad en el contrapunto con Álvarez con esos conductores y columnistas "cabeza de termo".

Christian Font se integró esta semana a La mañana en casa luego de la salida de Eduardo "Colo" Gianarelli del magazine de Canal 10. Font llegó tras un recorrido por distintos formatos y horarios de la televisión uruguaya, incluidos los matinales Buen día Uruguay (Canal 4) y Bien despiertos (Canal 12). “No es el mismo Christian que pasó por toda esa experiencia; es un estreno, un nuevo desafío, y estoy muy contento”, señaló este lunes en el debut.