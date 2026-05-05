Robo en TV Ciudad: se llevaron el vehículo de un periodista y solicita colaboración para recuperarlo

El periodista de TV Ciudad, Diego Martini, fue víctima de un robo este martes en pleno centro de Montevideo, cuando le sustrajeron su bicicleta eléctrica desde el interior de las instalaciones del canal, dependiente de la Intendencia.

El hecho ocurrió en la sede ubicada sobre la calle Javier Barrios Amorín, donde el comunicador había dejado el vehículo estacionado en el pasillo de acceso. Según se pudo constatar a través de cámaras de seguridad de la zona, una persona ingresó al lugar y se llevó la bicicleta a plena luz del día.

El episodio generó sorpresa e indignación entre sus seguidores. Tras lo ocurrido, Martini recurrió a sus redes sociales para visibilizar la situación y solicitar colaboración a la comunidad. A través de su cuenta en X (antes Twitter), compartió imágenes del vehículo y pidió ayuda para dar con su paradero, destacando además la importancia que tiene en su vida cotidiana.

🔴Lamentablemente me robaron la bicicleta eléctrica marca Wheele de mi lugar de trabajo. Es mi medio de transporte, todo el tiempo. Comparto por si a alguien se la ofrecen o ve algo. Tiene unos pegotines, que quizá ya se los sacaron.



GRACIAS. pic.twitter.com/thEv7Ycy8B — Diego Martini Lemos (@cabezamartini) May 5, 2026

“Lamentablemente me robaron la bicicleta eléctrica marca Wheele de mi lugar de trabajo. Es mi medio de transporte, todo el tiempo. Comparto por si a alguien se la ofrecen o ve algo. Tiene unos pegotines, que quizá ya se los sacaron. GRACIAS”, escribió el periodista que integra el staff del noticiero Info Capital.

Martini añadió videos del vehículo y del momento del robo que dan cuenta que el ladrón ingresó en las instalaciones de TV Ciudad y minutos después se llevó la bicicleta.