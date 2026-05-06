El festejo de cumpleaños del Rusito González: video viral y el rotundo cambio físico que decidió hacer a sus 35

Este lunes, Gastón "Rusito" González cumplió 35 años y los festejó en jornada extendida. El comunicador y actor comenzó las celebraciones en la mañana y fue agasajado por sus compañeros de Vamo' arriba, el programa que conduce todas las mañanas en Canal 4.

Allí no faltaron ni una torta ni las risas cómplices de sus compañeros —Giannina Silva, Marcelo Bornio y en esta ocasión Richard Porta—, pero también una novedad que tomó por sorpresa al público: la transformación física que Rusito González decidió hacer para darle un cambio a su apariencia.

Es que el carnavalero apostó a un implante de pelo para modificar su cabellera, lo que explica que por estos días se lo vea completamente pelado, pero con una sombra oscura de forma particular que cubre todo su cuero cabelludo, una característica típica de quien está iniciando este tipo de tratamientos.

De hecho, cuando llegó el momento de soplar la velita en Vamo' arriba, el propio Rusito bromeó con el deseo que estaba pidiendo y lo relacionó, a modo de chiste, a esa medida estética.

Pero los festejos del comunicador trascendieron la pantalla. Por la noche, fue agasajado por sus íntimos en un popular restaurante del barrio Pocitos, muy asociado al ambiente carnavalero.

La celebración incluyó no solo el cariño de sus afectos, sino también la realización de un trend de redes sociales acompañado de un mensaje fiel a su estilo. "Un domingo 5 de mayo de 1991 llegué a este juego hermoso!! Hoy hace 35 años que lo sigo disfrutando, aprendiendo y sobre todo AGRADECIENDO! Gracias por cada msj y palabras de amor! L@s abrazo fuerte y les deseo lo mejor!! Feliz cumple para mi!! L@s quiero!!", escribió en Instagram, y luego acotó: "Ya soy el viejo que ve tendencias en TikTok y las quiere hacer".