El álbum de fotos de Diego Jokas y su novia en un destino exclusivo: playas paradisíacas, tragos y boliches

La sonrisa dibujada en los rostros de ambos lo dice todo. Diego Jokas y Lucía Taborda disfrutaron de unos días soñados en un destino cercano, aunque no por eso menos exclusivo y encantador. La pareja le escapó a los primeros fríos que azotan Uruguay y se tomó un avión rumbo a Río de Janeiro para disfrutar de sus magníficos paisajes entre montañas, arena y mar, además de la amplia variedad de actividades que ofrece la ciudad maravillosa.

No es la primera escapada romántica que comparten. Tiempo atrás habían elegido Mendoza, entre viñedos y paisajes nevados de película. Esta vez optaron por cambiar el abrigo por el calor carioca, las playas y la vida nocturna.

El relator y periodista de Sport 890, Canal 12 y Tenfield documentó parte de la estadía junto a quien es su novia desde 2022 y mostró a sus miles de seguidores buena parte de los planes que eligieron hacer. Bajo el rótulo “Love in Río con Jokitas”, Lucía compartió un carrusel con fotos y videos de algunos de los momentos destacados del viaje.

En el posteo se los vio paseando en bicicleta por la tradicional rambla de Barra da Tijuca, uno de los barrios más exclusivos de Río de Janeiro, ubicado a unos 30 minutos del centro carioca y famoso por sus extensas playas, lagunas y grandes espacios verdes. El buen clima acompañó, así que también hubo tiempo para descansar frente al mar, tomar sol y disfrutar de tragos sobre la arena.

No todo fue playa. La pareja también visitó la Favela do Vidigal, uno de los asentamientos más conocidos y recorridos por turistas, ubicado entre Leblón y São Conrado, famoso por sus vistas panorámicas y propuestas culturales.

Diego Jokas y Lucía Taborda disfrutaron de la noche de Río de Janeiro. Foto: @diegojokas

Además, hubo lugar para entregarse a la gastronomía carioca. Merendaron en pastelerías, probaron comida al paso y tampoco dejaron pasar la oportunidad de ponerse sus mejores looks para salir a disfrutar de la noche de Río.

Así, entre sol, arena, mar, tragos, buena comida y algún baile, Jokas y Taborda volvieron a demostrar que atraviesan un gran momento. Y así quedó reflejado también en los comentarios del posteo, donde colegas y amigos del periodista celebraron el viaje y el romance. “Sacaste la grande, Lu”, bromeó Federico Buysan. “Grande Diego”, escribió Roberto Moar, mientras que Victoria Zangaro, compañera de Desayunos Informales, resumió todo con un: “Lindos”.