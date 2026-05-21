Alberto Samid se pronunció sobre el cruce Ríos - Markarian y volvió a burlarse de uruguayos: "Ni para pelearse..."

El empresario argentino Alberto Samid volvió a generar repercusión en redes sociales contra Uruguay, esta vez al comentar el explosivo cruce que protagonizaron el entrenador Sergio Markarian y el periodista Julio Ríos en el programa Las voces del fútbol de este miércoles.

La discusión, que se produjo este miércoles en la emisión de El Espectador Deportes, terminó de forma abrupta luego de un intercambio cargado de tensión, acusaciones de “mala leche” y reproches personales entre el entrenador y el comunicador.

Samid compartió en su cuenta de X el video del momento y lanzó una provocadora ironía: “Ni para pelearse en televisión sirven los uruguayos”, escribió el empresario, generando cientos de reacciones y comentarios en redes sociales.

Ni para pelearse en televisión sirven los uruguayos pic.twitter.com/adE84jtou5 — Alberto Samid (@soyalbertosamid) May 21, 2026

El comentario no pasó inadvertido debido al historial mediático de Samid, célebre en Argentina tanto por su actividad en el negocio de la carne como por sus escandalosas apariciones televisivas. Entre ellas, sobresale la recordada pelea en vivo con el periodista Mauro Viale en 2002, un episodio que terminó con golpes y empujones en pleno estudio y quedó como uno de los momentos más insólitos de la televisión argentina.

Samid ya había apuntado contra Uruguay el año pasado, cuando cuestionó duramente al sistema de salud uruguayo tras atravesar un problema médico durante una estadía en Punta del Este.

Alberto Samid, empresario argentino de la carne. X: @soyalbertosamid

"No tienen médicos, no tienen nada", dijo en su momento sobre la salud uruguaya y aconsejó a los argentinos a "rajar" del país si tienen algún quebranto.

La polémica entre Ríos y Markarian comenzó durante una extensa charla futbolera sobre sistemas defensivos. El exentrenador defendía la marca zonal y sostenía que “los grandes equipos del mundo marcan en zona”, cuando Ríos le recordó que el Club Nacional de Football campeón de 1980 utilizaba marca personal en toda la cancha.

Markarian respondió entonces que a ese Nacional “nunca le ganó”, en referencia a sus tiempos como técnico de Danubio. Tras explicar detalles tácticos de aquellos encuentros, Ríos lanzó una frase que cambió el clima de la entrevista: “Me estás contando una ganada”.

El periodista recordó entonces el histórico clásico de los “8 contra 11”, disputado en 1987, cuando el Nacional dirigido por Markarián perdió 2-1 frente a Peñarol en un partido amistoso que quedó grabado en la memoria popular.

La mención molestó profundamente al entrenador. “Yo sabía, sos maldito”, reaccionó Markarian. “Es de mala leche lo que estás haciendo. Sos mala leche”, insistió visiblemente incómodo. Luego fue todavía más duro: “No vengo más. Sos mal tipo”.

Ríos, sorprendido por la reacción, respondió que nunca imaginó que el tema pudiera afectarle tanto. Sin embargo, Markaran cerró insistiendo en que conoce “lo que pasó ese día” aunque no puede contarlo públicamente.

La entrevista terminó de inmediato. Ríos mandó a una pausa comercial y, al regreso del programa, volvió a comentar su sorpresa por el enojo del DT.

