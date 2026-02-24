Proponen declarar a Alberto Samid persona non grata en Maldonado tras sus dichos sobre el sistema de salud

Fabricio Rodríguez, edil nacionalista de la Junta Departamental de Maldonado, presentó este martes una iniciativa para declarar persona non grata en el departamento a Alberto Samid, el empresario argentino que estuvo hospitalizado en Punta del Este y criticó fuertemente al sistema de salud uruguayo tras pasar por una breve internación.

"Las expresiones vertidas no solo cuestionan de forma generalizada a nuestro sistema sanitario, sino que afectan directamente el honor y la trayectoria de médicos, enfermeros, técnicos y funcionarios", afirmó Rodríguez.

"Maldonado cuenta con una estructura sanitaria que atiende a residentes y a miles de visitantes durante todo el año, con calidad asistencial y responsabilidad institucional. La crítica es valida cuando es fundamentada y responsable; no así cuando desacredita sin sustento a todo un sistema", agregó.

Samid, conocido en Argentina como el "rey de la carne", estaba de vacaciones en Punta del Este cuando sufrió un quebranto de salud y debió ser internado. En su momento, dijo que había contraído un "virus uruguayo" en la ciudad balnearia y que los médicos del hospital "no lograban" identificar qué enfermedad tenía. Además, solicitó a las autoridades argentinas que lo trasladaran de vuelta a su país.

💣 ALBERTO SAMID TAJANTE: "SI ME QUEDABA EN URUGUAY, NO SÉ SI HOY ESTABA VIVO"@DesayunoOk @PamelaDav pic.twitter.com/VKP4dh1AsI — América TV (@AmericaTV) February 19, 2026

Al llegar a Buenos Aires el empresario criticó al sistema de salud uruguayo. "Primero, me enfermé ahí; segundo, no tienen medicina. Están a diferencia de nosotros, un kilómetro. No tienen nada", cuestionó en diálogo con América TV.

Samid había reclamado tanto al gobierno nacional de Javier Milei como al de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, que le facilitaran un avión sanitario. Finalmente, explicó, "lo pagó" su "obra social".

El empresario peronista aseguró que el gobierno nacional le dio una respuesta "negativa" y que desde provincia el ministro encargado "se portó maravillosamente bien".

"Si me quedaba en Uruguay, de ayer hasta hoy, no sé si estaba vivo", expresó y criticó: "No me curaron a mí. Yo estaba hinchado, inflamado, me pusieron una sonda y me sacaron el líquido. No aguantaba más si no venía".