FEMI respondió al empresario argentino Alberto Samid tras sus dichos críticos sobre el sistema de salud uruguayo

Tras las críticas realizadas al sistema de salud uruguayo por el empresario de la carne argentino, Alberto Samid, luego de que fuera trasladado de urgencia mediante un avión sanitario del Sanatorio Cantegril de Punta del Este a Buenos Aires tras haber sufrido una infección urinaria, médicos locales le salieron al cruce.

Ya desde el Sanatorio de La Trinidad Mitre, Samid arremetió contra la asistencia que recibió en el país: “Les puedo asegurar que si hoy estaba en Uruguay, estaría en un cajón. A mis compatriotas les digo, si alguna vez tienen un problema en Uruguay, rajen para Buenos Aires. No se queden ni un minuto. No tienen medicamentos ni máquinas modernas. Los médicos son inexpertos”.

Las respuestas desde las autoridades nacionales no demoraron en llegar y la directora general de Salud del Ministerio de Salud Pública, Fernanda Nozar, defendió la “alta calidad asistencial” del sistema uruguayo, que es “reconocido regional e internacionalmente por la formación de sus profesionales y su infraestructura y tecnología de vanguardia”.

La confidencialidad médica no es negociable. Por ese motivo, no realizaremos comentarios sobre historias clínicas particulares.

Sin embargo, ante afirmaciones recientes que requieren precisión, señalamos: — Fernanda Nozar (@FERNANDANOZAR) February 19, 2026

Este sábado, fueron los gremios médicos los que reaccionar con dos comunicados. Por un lado, lo hizo la Federación Médica del Interior (FEMI) que manifestó su respaldo a la Unión Médica de Maldonado.

“Antes recientes declaraciones públicas que cuestionan de forma generalizada el sistema de salud en nuestro país, FEMI expresa su firme respaldo a los médicos y manifiesta preocupación por afirmaciones que no reflejan la realidad del sistema de salud”, expresó el colectivo en línea con lo anteriormente señalado por Nozar. El comunicado del colectivo fue replicado por el exministro Daniel Salinas.

Orgullosos del sistema de salud uruguayo y de los profesionales que lo hacen posible.

En Maldonado trabajamos cada día con compromiso y vocación para brindar atención segura y de calidad.

Seguimos fortaleciendo la confianza y el cuidado de nuestra comunidad. U.Médica de Maldonado pic.twitter.com/KG7hLbIqyw — MARCELO CABRERA (@Marcelo_RCB) February 21, 2026

Por su parte, la Unión Médica apuntó que las declaraciones hechas por el empresario argentino “contienen afirmaciones inexactas” y generalizaciones que desacreditan al sistema desconociendo la realidad.

“La crítica responsable y basada en evidencia siempre es bienvenida y necesaria para mejorar. Sin embargo, rechazamos categóricamente expresiones que desinforman o desvalorizan el trabajo de quienes sostienen diariamente la atención sanitaria”, respondió el gremio.