"Si me quedaba en Uruguay, hoy estaría en un cajón": la durísima crítica de Alberto Samid tras su internación

El empresario argentino de la carne, Alberto Samid, rompió el silencio desde su internación en el Sanatorio de La Trinidad Mitre en Buenos Aires, luego de haber sido trasladado de urgencia desde Punta del Este. A través de un video difundido en sus redes sociales, el mediático cuestionó con severidad la atención médica recibida en Uruguay, asegurando que su vida corrió peligro durante el tiempo que permaneció bajo observación en el país vecino a causa de una infección urinaria y un cuadro viral.

Samid se encontraba en el balneario puntaesteño tras haber obtenido un permiso judicial especial para celebrar su 45° aniversario de casados. Sin embargo, lo que debía ser un festejo familiar derivó en un traslado sanitario luego de que, según su relato, los profesionales locales no lograran estabilizar su condición.

"A mis compatriotas les digo, si alguna vez tienen algún problema en Uruguay, rajen para Buenos Aires. No tienen medicamentos ni máquinas modernas", sentenció el empresario, quien destacó el alivio sentido recién al ser tratado por el equipo médico del doctor Claudio Apóstalo en Argentina.

Los detalles del traslado y el conflicto político

En medio de su cuadro clínico, Samid denunció la inacción del secretario de Turismo de Argentina, Daniel Scioli, afirmando que la respuesta de Nación ante su pedido de auxilio fue negativa. Por el contrario, el empresario agradeció públicamente al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, quien habría agilizado las gestiones con su empresa de medicina prepaga para facilitar el vuelo sanitario. Según aclaró, el costo del avión fue cubierto por su obra social y no por fondos públicos, pese a la intermediación política.

Alberto Samid, empresario argentino. Foto: Manuel Cortina/La Nación/GDA

Diagnóstico médico y situación actual

Sobre su estado de salud, Samid explicó que el punto crítico de su dolencia fue una obstrucción urinaria que no fue resuelta eficazmente en Uruguay. "Tenía un problema, me pusieron una sonda y me sacaron el líquido que tenía al 40%. No aguantaba más si no venía", detalló sobre el procedimiento que finalmente le brindó mejoría en Buenos Aires.

Alberto Samid brinda una entrevista internado en una clínica de Buenos Aires. Foto: captura de América TV

Justicia argentina dicta la quiebra del empresario peronista Alberto Samid

Por otro lado, la Justicia argentina decretó la quiebra de Alberto Samid. El Juzgado Comercial N° 25, a cargo de Horacio Francisco Robledo, fue quien emitió la resolución que tiene fecha de este lunes 16 de febrero.

La decisión se tomó luego de que el empresario no obtuviera la conformidad de sus acreedores en el marco del concurso preventivo iniciado en 2022. El pasivo total verificado asciende a 276,66 millones de pesos argentinos (unos US$ 200.000), compuesto principalmente por deudas impositivas con organismos públicos.

Según el expediente Nº 20602/2022, los principales acreedores del empresario son la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con una acreencia de $179 millones; la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), que reclama casi $94 millones por el impago de Ingresos Brutos e Impuesto Automotor, y Smart Commerce, que completó la lista de acreedores verificados.

La decisión del juez implica, entre otras medidas, que Samid pasa a tener prohibida la salida del país hasta el 3 de julio de 2026. Cuando se dictó esta resolución, el empresario estaba internado en Punta del Este.

Alberto Samid en 2019, tras ser detenido y extraditado desde Belice. Foto: Emiliano Lasalvia/La Nación/GDA

Además se ordenó la inhibición general de bienes de forma indefinida, con notificaciones a los registros de propiedad de inmuebles, rodados, naves y aeronaves.

El magistrado libró también un mandamiento de constatación, clausura e incautación de bienes y documentación en el domicilio del deudor. Además dispuso la intervención de la correspondencia, que deberá ser remitida a la Sindicatura.

La situación patrimonial de Samid se dirime en paralelo a otros expedientes judiciales. A finales de 2025, la Cámara Federal de Casación Penal cerró por prescripción un expediente iniciado en 2015 por supuesta evasión y retención indebida de tributos.

Pese a ello, el empresario registra una condena firme de 2019 a cuatro años de prisión por asociación ilícita y evasión, sentencia que se cumplió en abril de 2023.

Alberto Samid. Foto: La Nación- GDA

Quién es Alberto Samid

Samid es un empresario conocido como el "rey de la carne" y fue diputado provincial por el Frente Justicialista de Renovación entre 1987 y 1991.

Uno de los episodios más conocidos de Samid es el que protagonizó en vivo en la televisión con Mauro Viale en enero de 2002. Ambos discutieron y terminaron golpeándose cuando el conductor le cuestionó al empresario si había avalado el atentado a la AMIA.

Con información de La Nación/GDA