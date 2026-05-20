Entre "mala leche" y "quiero que te vayas": nota de Julio Ríos a Sergio Markarian termina en un cruce furioso

La entrevista central de este miércoles en Las voces del fútbol al experimentado DT Sergio Markarian terminó de forma abrupta, entre acusaciones cruzadas con el conductor Julio Ríos, reproches y un evidente malestar al aire, sorpresivo en virtud de los antecedentes de buen diálogo entre ambos.

El tono de la conversación empezó a levantar cuando Markarian defendió con énfasis el sistema de defensa zonal por encima de la marca hombre a hombre. “Los grandes equipos del mundo marcan en zona”, sostuvo el DT, argumentando que el método “es eficiente si se hace bien”.

Fue entonces cuando Ríos llevó la conversación hacia el histórico Nacional de 1980, recordando que aquel equipo “marcaba al hombre en todos los sectores de la cancha” y aun así conquistó América y el mundo.

La respuesta de Markarián no tardó en llegar. El entrenador recordó su etapa al frente de Danubio y señaló que nunca perdió ante ese Nacional. Incluso rememoró triunfos por 3-2 en el Estadio Centenario y 2-0 en Jardines del Hipódromo, detallando movimientos tácticos que, según explicó, permitieron vulnerar aquella presión individual.

“Me estás contando una ganada”, comentó Ríos en tono distendido. Pero el intercambio cambió rápidamente de temperatura cuando el periodista mencionó el recordado clásico de “los ocho contra once”, disputado en 1987, cuando Markarian dirigía a Nacional y cayó 2-1 frente a Peñarol en la Copa Casa de Andalucía.

Eduardo Da Silva, Eduardo Pereira, Obdulio Trasante, Alfonso Domínguez, Jorge Goncalves, Gustavo Matosas, Diego Aguirre y Jorge Cabrera: en el histórico clásico de los 8 contra 11 que ganó Peñarol. Foto: Archivo

La reacción del entrenador fue inmediata. “Yo sabía, sos maldito”, lanzó visiblemente incómodo. Luego elevó el tono y acusó a Ríos de actuar “con mala leche”, dejando en claro que ese episodio sigue siendo una herida abierta en su carrera. "De ese partido hablan todos medios los jugadores de Peñarol", añadió, dando entender que algo misterioso sucedió en cancha.

“Esa es la única macana que tengo en mi vida y me la recuerdan siempre para joderme”, expresó Markarián, molesto por la referencia al encuentro que quedó marcado en la historia del fútbol uruguayo por el triunfo aurinegro pese a tener apenas ocho jugadores en cancha.

La tensión siguió escalando al punto de que el entrenador le dijo a Ríos, con contundencia: “No vengo más. Sos mal tipo, sos mal tipo", le reiteró Markarian al conductor levantando el dedo índice”.

Ríos, sorprendido por la reacción, respondió que nunca imaginó que el tema pudiera afectarlo de esa manera.

Markarián insistió entonces en que conoce detalles de lo ocurrido aquel día, aunque aseguró que no puede revelarlos públicamente. “Yo sé lo que pasó ese día y no lo puedo decir”, remarcó, antes de reiterar su enojo con el conductor del programa de El Espectador Deportes.

Ríos le explicó al DT que ese día estaba trabajando desde el vestuario de Nacional y le instó a Markarian a que dijera lo que había pasado ese día. Pero el DT insistía en su enojo, acusando nuevamente de "mala leche" al periodista. Finalmente, Ríos también levantó la temperatura de la nota y le dijo "mala leche sos vos".

Tras el fuerte intercambio, Ríos le dijo "quiero que te vayas. Se terminó la nota. Envió la tanda comercial y, al regreso del corte, el conductor hizo consideraciones de sorpresa sobre lo sucedido. "No pensé que lo iba a ofender de esa manera la pregunta. Siempre por Markarian tuve mucho respeto profesional, porque lo considero un catedrático. Pero una vez en seis notas hacés una pregunta sobre un hecho que nunca se lo pregunté anteriormente. Me dice: "yo nunca he perdido" y me acordé de ese hecho", dijo.

"No entendí la reacción", comentó por su parte Alberto Pérez.