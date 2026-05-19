Hito en el Carnaval 2027: una figura de Canal 12 será la primera mujer en salir con La Nueva Milonga

La artista en cuestión no solo es un rostro conocido en Carnaval, sino también en el teatro y la televisión. Recientemente protagonizó el musical Tango feroz junto a Fabrizio Silvera —también figura de murga en 2026 con La Nueva Milonga—, brilló en Tu cara me suena con imitaciones como la de Liza Minnelli y a fines del 2025 se sumó como movilera a Puesta a punto, ambos ciclos de Teledoce.

Celina Pereyra tiene 23 años y vivió su primer Carnaval desde adentro en 2023. Se enamoró de la fiesta y no quiso irse más. Primero probó suerte en murga —un año en Doña Bastarda y otros dos en Asaltantes con Patente— y este febrero hizo dupla con Gastón 'Rusito' González en Los Muchachos, donde se lució en la parodia de Mujer bonita al interpretar el personaje que hizo Julia Roberts en el clásico film.

Formada en la Escuela de Acción Artística Luis Trochón y con un paso por la EMAD, el parodismo le permitió explotar su veta actoral en los tablados. Pero para el Carnaval 2027 volverá a la murga, el género que la cautivó por completo.

No solo eso: hará historia al convertirse en la primera mujer en integrar un plantel de La Nueva Milonga. Así se lo confirmó a TV Show: “Es lindo e importante”, dijo sobre su desembarco en la “murga murga”.

Está convencida de que vivirá un hermoso Carnaval y se muestra feliz de ser parte de ese “murgón”, además de sentir que “el imposible para nosotras se aleje cada vez más”.

Contó, además, que tomó la decisión de sumarse al proyecto por el grupo humano y las personas con las que convivirá durante dos meses. Aclaró que no aceptó el desafío con la intención de convertirse en la primera mujer en la historia del conjunto, sino por el placer de salir con amigos y con la certeza de que disfrutará la experiencia.

Celina Pereyra y Gonzalo Ronchi conduciendo "Puesta a punto" junto a Bernardo Wolloch (centro). Foto: Instagram @puestaapunto12

“Si esto no fuera así, si supiera que me iba a encontrar con gente que me haría sentir incómoda o cuestionada por ocupar este lugar siendo mujer, no me sumaría”, expresó.

También reconoció que le sigue chocando tener que escuchar o leer que las mujeres continúan ocupando espacios “por primera vez”. “Rompe los ojos. Más cuando viene acompañado de un montón de cuestionamientos”, sostuvo.

Y aprovechó para enviar un mensaje a quienes puedan temer que La Nueva Milonga pierda su esencia o su sonido característico con su incorporación. “A los que temen perder el sonido que aman, el de su infancia, les digo: La Nueva Milonga va a seguir sonando a La Nueva Milonga. Una murga de La Unión puede sonar a una murga de La Unión con una mujer en el coro”, concluyó.