Sorpresivo fichaje en el Carnaval 2027: el conjunto que eligió "Bananita" González para regresar al Concurso

El mercado de pases rumbo al Carnaval 2027 sigue sumando bombas y una de las más inesperadas tiene como protagonista a Carlos “Bananita” González. El actor y humorista de 79 años volverá al Concurso Oficial tras confirmar su incorporación a Parodistas Itacos, un nuevo conjunto que dará Prueba de Admisión con el fin de ganarse un lugar en la fiesta popular.

La noticia llega después de un intento fallido de regreso junto a La Reina de la Teja, que el año pasado no pasó la Prueba de Admisión. En aquel entonces, el histórico murguista había contado a El País que soñaba con hacer una especie de “tour despedida” en Carnaval, ya que extrañaba profundamente el contacto con la gente.

“El Carnaval me apasiona. Extrañaba el contacto con la gente. El Concurso es un canibalismo, pero la comunión con la gente me sigue conmoviendo”, había dicho.

Ahora tendrá revancha de la mano de Itacos, conjunto que se presentó oficialmente días atrás en redes sociales y que ya empezó a sacudir el ambiente de Momo con varios nombres de peso.

Según explicaron en su primer posteo, el grupo nace desde “la búsqueda, el aprendizaje y la pasión por el Carnaval”, y toma el concepto de Ítaca como símbolo del viaje artístico y humano. “Porque Ítaca no es solo el destino, es todo lo que vivimos para llegar hasta él”, escribieron.

Además, adelantaron que su primera parodia será Los Olimareños.

El proyecto viene armando un plantel fuerte para afrontar la exigencia de la categoría. En textos estará Enrique “Gallego” Vidal, referente histórico del humor carnavalero, acompañado por Darío Sellanes —histórico integrante de Cyranos que también se subirá al escenario— y Joaquín Olivera, premiado como mejor letrista por revista Tabú.

Carlos Bananita González. Foto: Archivo El País

También fueron anunciados Ignacio Escobar —quien debutó en el Carnaval mayor en 2025 con Los Muchachos—, Yhara Freire, Horacio Moreira y Carlos Irastorza, que tendrá doble rol: será componente y además responsable de las coreografías.

La vuelta de Bananita González genera expectativa por tratarse de una de las figuras más queridas y emblemáticas de la fiesta popular. Dueño de una extensa trayectoria en distintos conjuntos, el humorista regresará a la categoría donde debutó en 1977, de la mano de Los Klaper's, para lo que podría ser su último baile. Por eso, su regreso con Itacos aparece como uno de los grandes golpes del Carnaval 2027.