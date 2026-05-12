Carnaval 2027: una murga histórica se baja del Concurso y un pase inesperado sacude al parodismo

El Carnaval 2027 ni mira de empezar, pero el mercado de pases y los anuncios de cara al próximo Concurso Oficial está que arde. Las noticias de Momo abundan por estos días. Los primeros en comunicar su baja fueron parodistas Adams, que argumentaron que no estaban dadas las condiciones, aunque aclararon que no era un adiós, sino un hasta luego.

Como contrapartida, otro título de peso anunció su regreso a la fiesta popular: Asaltantes con Patente —ganadora de 15 trofeos, los últimos en 2022 y 2023— volverá a salir luego de un año lejos de la mano de Daniel Pascale. Lo hará con nombres como Fabrizio Silvera —figura de murga en 2026 con La Nueva Milonga—, Carlos Barrios —que retorna al género—, Claudio Antúnez, Leandro Parodi y un equipo formado por componentes de la murga joven La Colorinche.

No es todo. En los últimos días, Momosapiens, parodistas bicampeones, dieron el gran batacazo con dos incorporaciones importantes de cara a los festejos por sus 35 años de historia. Primero anunciaron la llegada del actor y Ciudadano Ilustre de Montevideo Petru Valensky, que regresará al Carnaval después de cuatro años alejado. El fichaje más llamativo, igualmente, se dio un par de días después, cuando el conjunto de Horacio Rubino comunicó que sumó para 2027 al cómico y actor Fernando "Pichu" Straneo, exVideomatch y fundador de Los Momo.

En paralelo, otro movimiento se generó en las últimas horas en la categoría parodistas. Paul Fernández, que ganó el bicampeonato con Momosapiens en 2025 y 2026, comunicó que deja el conjunto para sumarse a Los Muchachos como director artístico.

"Bienvenido a tu casa", escribieron desde la cuenta oficial de los parodistas de la familia Yern. "Salimos, salimos a las calles; estamos preparando un nuevo Carnaval. ¡Ya queremos volvernos a ver!", añadieron. El posteo también fue compartido por Fernández, que en 2025 obtuvo la mención a mejor actor por su papel como Tito en la parodia Amigos inseparables, donde hizo una memorable dupla con Federico Pereyra, que encarnó al tetrapléjico Felipe.

Federico Pereyra y Paul Fernández interpretando a Felipe y Tito en la parodia "Amigos inseparables" con Momosapiens. Foto: Mau Cardozo

Se baja una murga histórica del Carnaval 2027

Un par de días atrás, otra bomba sacudió al ambiente carnavalero. La histórica Curtidores de Hongos, de 114 años y con 13 primeros premios en su haber, tomó la decisión de dar un paso al costado y no se presentará al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas el año próximo.

"Luego de tantos años saliendo de forma ininterrumpida, entendemos necesario tomarnos un descanso para renovar energías y volver con más fuerzas", escribieron Los Hongos desde su cuenta oficial, al tiempo que agradecieron a quienes los acompañan siempre y prometieron un pronto reencuentro.

Vale recordar que la murga no entró a la Liguilla en el Carnaval 2026, aunque estuvo cerca, ya que quedó en el puesto 11 y clasifican 10 conjuntos.

El posteo generó varias reacciones: superó los 1500 me gusta y obtuvo varios comentarios. "Siempre nos volveremos a encontrar. Los adoro, murga querida", "qué tristeza", "se van a extrañar", "serás siempre nuestro Carnaval" y "un Carnaval sin mi murga es un Carnaval vacío" fueron algunos de los mensajes de aliento que recibieron de su hinchada.