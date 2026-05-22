Nacho Álvarez se pronunció luego de fallo favorable en millonaria demanda en su contra: "Un rostro de piedra"

El periodista Ignacio Álvarez se pronunció este miércoles en La Pecera luego de que la Justicia desestimara la demanda civil que había presentado un comisario de Rocha contra él, la periodista Patricia Martín y Canal 4 por dos informes emitidos en Santo y Seña sobre el caso que involucra al exsenador Charles Carrera.

“Por 5 millones de pesos nos hacía la demanda”, expresó Álvarez al aire, en referencia a la acción judicial impulsada por el comisario Marcos Martínez a raíz de los programas emitidos en agosto de 2022. El periodista señaló que la demanda apuntaba contra él, Patricia Martín y Canal 4 por la cobertura periodística del denominado “caso Charles Carrera”.

“‘Lo vincularon injustamente’, decía. ‘Pobre Martínez, una víctima’”, ironizó Álvarez durante su comentario.

El conductor también destacó el argumento central de la sentencia de la jueza Jennifer Castillo, quien entendió que el foco de los informes no estaba puesto en el comisario demandante, sino en las actuaciones del entonces número tres del Ministerio del Interior y otras jerarquías vinculadas al caso.

“Un rostro de piedra que hizo la demanda por millones”, comentó el periodista sobre Martínez. Luego añadió: “Tantas veces nos han demandado y tantas veces han perdido. Por suerte, la Justicia privilegia la libertad de prensa”.

¡QUE VIVA EL PERIODISMO LIBRE!

Una vez más la Justicia desairó a los corruptos que buscan acallar la verdad. Porque TODO SE SABE. 💪💪💪 pic.twitter.com/ohY3TbTX9U — ignacio alvarez (@igalvar71) May 20, 2026

La demanda había sido presentada por el policía Marcos Martínez, quien reclamó una indemnización de $ 5 millones por daño moral. Sostenía que los informes televisivos lo vinculaban injustamente con el disparo que recibió Víctor Hernández en 2012, durante un festejo realizado en su casa de La Paloma. Hernández quedó parapléjico tras el episodio y posteriormente fue internado en el Hospital Policial pese a no pertenecer a la fuerza, un hecho que años más tarde derivó en la investigación penal contra Carrera.

En el fallo, la magistrada concluyó que Martínez no logró identificar con precisión hechos falsos atribuidos en los programas y sostuvo que la cobertura estaba amparada por la libertad de expresión y el interés público del caso. También entendió que no se acreditó “real malicia” por parte de los periodistas ni del canal.

La sentencia se conoce en momentos en que Carrera enfrenta la antesala del juicio oral. La fiscal Sandra Fleitas pidió una condena de cuatro años de prisión, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa económica, por presuntos delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada. El exsenador frenteamplista rechaza las acusaciones y sostiene que actuó por razones humanitarias.