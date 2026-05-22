Romance bomba en Mercedes: la modelo Anto Lima muy cerca de un exjugador de Peñarol y la selección

Las mariposas del amor han vuelto a revolotear en las cercanías de la modelo Anto Lima, quien estaría en los comienzos de un romance con el futbolista Santiago Homenchenko, campeón del mundo con la selección uruguaya sub 20 y actual jugador del Querétaro Fútbol Club de México.

Así lo confían allegados y testigos desde Mercedes, ciudad natal de ambos. Homenchenko, exjugador de Peñarol y oriundo de Soriano, se encuentra de vacaciones en Uruguay y allí coincidió con Lima, vecina del mismo barrio mercedario. Esa cercanía, más una química que fluyó desde el primer día, hicieron que el vínculo creciera rápidamente.

De acuerdo a personas del entorno, la relación avanzó en las últimas semanas y ya no se esconden tanto en algunos ámbitos privados. Incluso comenzó a circular una foto filtrada de una salida náutica que compartieron juntos en las aguas del Río Negro.

Anto Lima en una de las campañas en Paraguay.

Además, testigos aseguran haberlos visto muy acaramelados durante una noche en una discoteca de Mercedes, alimentando aún más los rumores de este inesperado romance.

Para Anto Lima, de 29 años, el nuevo vínculo llega después de un período complejo en lo sentimental. En 2025 se separó del futbolista Juan Ignacio "Colo" Ramírez, con quien mantuvo una relación de 15 años.

Aunque por ahora ninguno de los dos confirmó públicamente el romance, todo indica que el amor volvió a tocar la puerta. Y, fieles al bajo perfil, prefieren mantener la historia lejos de las redes y las declaraciones públicas.