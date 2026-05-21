El público abucheó a Fito Páez en su show en Buenos Aires: los motivos y la reacción del músico

Fito Páez no la pasó del todo bien el miércoles de noche en el Movistar Arena de Buenos Aires. El músico arrancó el recital interpretando canciones de su último álbum, Novela, y eso no cayó bien entre varios asistentes que reclamaban sus grandes hits, que finalmente llegarían, aunque bastante más tarde. El artista venía de presentarse el pasado 15 de mayo en un Antel Arena colmado, donde volvió a demostrar su magnetismo con el público uruguayo e incluso homenajeó a Rubén Rada sobre el escenario. Esta vez, sin embargo, parte de la audiencia reaccionó con silbidos y quejas por el repertorio elegido para abrir el show.

En los videos compartidos en redes sociales se observa a algunos miembros de la audiencia distraídos, con personas mirando sus teléfonos celulares o levantándose para buscar comida y bebida mientras sonaban los nuevos temas.

“Los quiero escuchar allá atrás, silbaron muchísimo, ahora a cantar... No te escucho, man”, respondió Páez más tarde desde el escenario, cuando finalmente comenzó a interpretar algunos de sus hits más conocidos.

El artista, que llevaba a cabo la cuarta fecha del tour Sale el Sol, había anticipado en sus redes sociales que abarcaría la primera parte del show con su último lanzamiento. “Quería avisarles que vamos a tocar Novela, el miércoles lo vamos a despedir, porque el jueves nace Shine, nuestro nuevo álbum”, afirmó en un video publicado en Instagram.

“Fito arrancó el recital avisando que iba a cantar su disco —Novela— entero, porque es como una historia en orden cronológico. Después tocó todos los hits, uno atrás de otro, pero se lo notaba muy enojado y hablando con un tono irónico constantemente”, contó María, una de las presentes en el show, a La Nación.

"Fito Páez"



Porque fue silbado por su propio público al tocar completo su último álbum de 25 canciones que nadie había escuchado. pic.twitter.com/A3FVit08bk — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 21, 2026

“¡Un papelón! Nos encajó todo su nuevo disco... Hace una hora escuchando temas que no conozco y no tengo ganas de escuchar. Mis 3 hijos dormidos vinieron a ver a Fito y sus canciones. ¡No saqué para ver esto! Quiero que me devuelvan el dinero y encima todo el tiempo que perdí un miércoles en venir hasta acá”, se quejó otra asistente (@andydicarlo) en redes sociales.

Por otro lado, el retraso en el horario de inicio del espectáculo también generó malestar entre el público. “Nunca vi tanta gente irse en medio de un show. Empezó media hora más tarde”, expresó una oyente (@juacostahaab) en redes. Distintos usuarios también señalaron que esto afectó a aquellas familias que viajaron desde diferentes zonas del interior del país para ver el concierto.

La propuesta artística incluyó visuales abstractas en las pantallas, que buscaban acompañar la narrativa del álbum, algo que señalaron quienes estaban lejos del escenario y querían ver al artista.

Novela es una suerte de “ópera de rock”, con canciones que suman sentido y construyen un relato al ser escuchadas en el orden original, por lo que perdería parte de su esencia si estuvieran intercaladas en una lista de temas o si sólo se interpretaran algunas de ellas.

Tras lo ocurrido, Páez se refirió al hecho indirectamente, reposteando el mensaje de un fan, que publicó: “Hoy Fito tocó de pe a pa su disco Novela. Muchos apreciamos el regalo, otros viven de la inmediatez y la estupidez descontrolada. Simplemente perdieron la capacidad de escuchar un disco entero, triste”.

La gira, que comenzó en marzo con un recital gratuito ante una multitud en el Monumento a la Bandera de Rosario y un paso por el festivla Cosquín Rock, consolida la vigencia imbatible de Fito Páez. La propuesta visual está diseñada por Sergio Lacroix y las imágenes oficiales fueron capturadas por el fotógrafo Guido Adler.

Fito Páez en el Antel Arena. Foto: Guido Adler.

Tras lo ocurrido, Páez se refirió al hecho indirectamente, reposteando el mensaje de un fan, que publicó: “Hoy Fito tocó de pe a pa su disco Novela. Muchos apreciamos el regalo, otros viven de la inmediatez y la estupidez descontrolada. Simplemente perdieron la capacidad de escuchar un disco entero, triste”.

La gira, que comenzó en marzo con un recital gratuito ante una multitud en el Monumento a la Bandera de Rosario y un paso por el Cosquín Rock, consolida la vigencia imbatible de Fito Páez. La propuesta visual está diseñada por Sergio Lacroix y las imágenes oficiales fueron capturadas por el fotógrafo Guido Adler.

Durante el tour, el artista se rodea de una banda de ocho integrantes compuesta por Diego Olivero, Gastón Baremberg, Juan Absatz, Juani Agüero y Mariela “Emme” Vitale. A ellos se les suman los vientos de Ervin Stutz, Alejo von der Pahlen y Santiago Benítez.

Mañana jueves 21 de mayo, a las 20, Fito Páez publicará su nuevo álbum con canciones inéditas, Shine. El disco tuvo como anticipo la canción que da nombre a la obra y el cortometraje Todos los Fitos, dirigido por José Fogwill.

(La Nación/GDA)