Maxi López y el reencuentro viral en las redes con sus cuatro hijos jugando: "Finalmente todos juntos"

El exfutbolista Maxi López se convirtió en tendencia en las redes sociales. No lo hizo por su carrera como futbolista, ni por una aparición en televisión o en el streaming, sino por un reencuentro familiar. Eso se debe a que llegó su esposa, Daniela Christiansson junto a sus dos hijos, a Argentina. La familia residía en Suiza, y la modelo sueca había sido madre en enero de Lando, el quinto hijo de López.

La primera hija de la pareja es Elle, nacida de 2023 en Londres, y a inicio de 2026 llegó Lando, cuyo nombre está inspirado en un piloto de Fórmula 1.

Este fin de semana, y al ritmo de la canción "Baby shark", Maxi López viralizó el momento en el que se reencontró con su hija Elle. El exjugador de River se mostró feliz de estar en familia e incluyó a sus tres hijos Valentino, Constantino y Benedicto, fruto del matrimonio con Wanda Nara, quienes corrían a la pequeña de tres años en el juego de la silla.

En un patio, con un sol pleno en el cielo, los tres hijos del empresario y exparticipante del reality argentino Masterchef Celebrity se sumaron a un divertido juego con la pequeña Elle, quien corrió al costado de una silla, mientras la música sonaba en el ambiente. El video reafirma la cercanía entre los adolescentes y la niña, quien visitó Argentina por primera vez.

Tras la viralización de este contenido, Christiansson, mediante sus historias temporales, reposteó el video y agregó: “Finalmente todos juntos”. Con corazones y menciones a los demás presentes, la modelo celebró la unión familiar para sentirse como en su casa.

Historia de Instagram de Daniela Christiansson. Foto: Instagram @Danielachristiansson

En una entrevista con La Nación, López había hablado de vivir en Argentina, a la distancia de su esposa e hijos pequeños. "Fue difícil. Ya me había pasado tres veces con mis tres hijos con Wanda. La verdad es que nunca es fácil estar lejos por trabajo. Siempre es una experiencia compleja. Pero aprendemos a llevarlo. Es así. Tratamos de poner lo mejor de nosotros, y la verdad es que con Daniela formamos un equipo súper compacto. Cuando nació Ella me tocó estar los tres primeros años en casa porque trabajando allí tenía esa posibilidad y estuve mucho más presente en el día a día”, sintetizó el padre de Valentino, Constantino, Benedicto, Elle y Lando, su último hijo.

La Nación/GDA