El Kuelgue anuncia su regreso a Uruguay: fecha, lugar, precios y cómo comprar las entradas para el concierto

El Kuelgue prepara su regreso a Uruguay. La banda argentina liderada por Julián Kartún volverá a Montevideo por segunda vez en lo que va del año para presentar novedades y repasar parte de su repertorio, con canciones como "Parque acuático", "Carta para no llorar" y "Díganselo".

El grupo, visitante frecuente de la capital uruguaya, se presentó en marzo en Cosquín Rock Uruguay 2026 y ofreció uno de los shows más celebrados del encuentro realizado en la Rambla de Punta Carretas. En aquella ocasión, la banda contó con Julieta Rada como invitada en "Carta para no llorar" —tema originalmente grabado junto a Zoe Gotusso— y centró buena parte del repertorio en canciones de Hola precioso (2023).

Ahora, en el marco de un show propio, El Kuelgue actuará en el Teatro de Verano, escenario donde ya se presentó en 2021 y 2024 con entradas agotadas. La cita será el sábado 3 de octubre a las 21.00.

Las entradas estarán disponibles a través de Tickantel desde mañana, miércoles, a las 12.00. Según supo El País, los precios irán de 1580 a 2940 pesos.

De esta manera, El Kuelgue seguirá consolidando su vínculo con el público uruguayo. La historia comenzó en 2013, cuando la banda actuó en el ya desaparecido El Ciudadano, y fue creciendo a medida que editó discos como Ruli y Cariño reptil. Solo en 2023, por ejemplo, el grupo realizó cinco presentaciones en Uruguay: una en Enjoy Punta del Este, otra en Cosquín Rock Uruguay y tres en Sala del Museo.

Además de haber compartido escenario con Julieta Rada en la última edición de Cosquín Rock Uruguay 2026, la banda también colaboró recientemente con otros artistas uruguayos. En 2025, por ejemplo, invitó a Luana para interpretar "Carta para no llorar" en el festival, y el año pasado lanzó "La máquina" junto a No Te Va Gustar.

La banda argentina El Kuelgue. Foto: Difusión

A finales del año pasado, El Kuelgue lanzó Juegue Kuelgue, su primer disco en vivo, grabado en el Movistar Arena. El proyecto funciona como una muestra del despliegue escénico de la banda e incluye una filmación disponible en YouTube.

Luego, en febrero, el grupo presentó Portal Sessions, registrado el año pasado en Punta del Este. El proyecto reunió a la banda con Litto Nebbia para una serie de reversiones de canciones de ambos repertorios. El EP incluye, además, una versión de "Mapa tesoro", del guitarrista uruguayo Nicolás Ibarburu.