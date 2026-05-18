Julieta Venegas confiesa cómo transformó sus limitaciones en un estilo único para componer canciones sencillas

The New York Times

Las separaciones, los regresos al hogar y los recuerdos -personales e históricos- llenan las canciones de Norteña, el noveno álbum de estudio de la cantautora mexicana

y el más personal de su carrera. La música norteña es un género regional que se extiende a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos: rancheras, polkas, corridos, cumbias.

Nacida en California pero criada en Tijuana, México, Venegas, de 55 años, ha cruzado esa frontera incontables veces. En Norteña, dijo, la frontera es “casi un personaje del álbum”. Y agregó: “Este tema vuelve una y otra vez en las canciones: sobre la migración y sobre dejar un lugar del que vienes para buscar otra cosa”. En el transcurso de la realización del álbum, Venegas se dio cuenta gradualmente de que sus canciones le estaban diciendo algo.

Después de ocho años viviendo en Argentina, sintió el impulso de regresar a México. Una visita a Ciudad de México en noviembre de 2024 terminó de convencerla. “En cuanto salí del aeropuerto, pensé: ‘Claro. Tengo que volver’”, dijo tomando café en Cuerno, un restaurante del centro de Manhattan especializado en comida del norte de México. Llevaba una chaqueta gris asimétrica, una blusa blanca y pantalones oscuros: elegante pero sin ostentación. Sus ojos brillaban mientras recordaba el momento. “Fue como una revelación que simplemente me llegó”, dijo. “Después de eso, no podía dejar de hablar de ello. Era como: ‘Hola, ¿cómo estás?’ ‘Me vuelvo.’ ‘Hola, ¿cómo estás?’ ‘Voy a regresar a México.’ No podía dejar de decirlo. Simplemente seguía saliendo de mi boca”.

Foto: Difusión.

Venegas escribe canciones que la han convertido en una estrella pop en México y América Latina durante dos décadas. Su voz es natural y desarmante, luminosa pero nunca avasallante ni exhibicionista. “He aprendido a escribir canciones con mis limitaciones”, dijo. “De eso trata mi estilo: simplemente de ser yo”. Sus letras hablan de manera simple y directa, casi siempre sobre los altibajos del amor, y sus melodías tienen una cadencia contagiosa y acogedora. Valora la simplicidad y despoja deliberadamente sus canciones de complejidades innecesarias. “Mis amigos siempre me molestan porque me encanta escribir con acordes simples”, dijo. “No me gusta escribir con acordes complejos. No hay novenas ni séptimas en mis canciones”. “Siempre digo que soy la compositora de “Guitarra Fácil’”, agregó, en referencia a la serie Easy Guitar de cancioneros pop elementales vendidos en los quioscos de México. Pero detrás de esa simplicidad hay una hábil destilación pop.

“Ella tiene claridad”, dijo El David Aguilar, compositor mexicano que coprodujo Norteña junto a Venegas y ayudó a escribir muchas de sus canciones. “Sabe escribir buenas melodías que le van a gustar a todo el mundo y que todos van a querer cantar”. En 2012, Rolling Stone nombró el álbum de Venegas de 2000, Bueninvento, como uno de los 10 mejores discos de rock latino. Su álbum de 2006, Limón y sal, y su continuación en vivo, MTV Unplugged, fueron superventas en América Latina y España. Ha ganado ocho Latin Grammy, incluidos álbum de música alternativa (Limón y sal y MTV Unplugged), álbum pop/rock (Algo sucede, de 2015) y álbum vocal pop (Tu historia, de 2022).

Foto: Difusión.

Desde su álbum debut de 1997, Aquí, Venegas ha colaborado con músicos de toda América: Silvio Rodríguez, Marisa Monte, Ana Tijoux, Mala Rodríguez, Calle 13 y Natalia Lafourcade (quien vuelve a acompañarla en un dúo en el nuevo álbum, una canción sobre la amistad duradera llamada “Tengo que contarte”). En 2021, el productor de reguetón Tainy invitó a Venegas a compartir una canción con Bad Bunny: Lo Siento BB, un éxito mundial que ha sido reproducido 250 millones de veces en YouTube.

La voz, las letras y el piano de Venegas ocupan su primer minuto completo. Luego la interpretó junto a Bad Bunny en los American Music Awards y en un escenario en México. Venegas se mostró especialmente satisfecha de unirse a un compositor que respeta a las mujeres. Bad Bunny “nunca necesitó la misoginia”, dijo. “Desde su primera canción, ha tenido esta gran visión respecto a las mujeres”.

Norteña fue lanzado de manera independiente en el sello propio de Venegas, Lolein Music, y además escribió unas memorias, Norteña: Memorias del comienzo (ver recuadro), publicadas a través de editoriales independientes en México, Argentina, Colombia, Chile y España. La música de Norteña explora estilos fronterizos, aunque no siempre se ajusta a sus convenciones. “No iba a hacer un álbum norteño tradicional”, dijo Venegas. “Iba a ser mi versión del norteño: mi álbum norteño imaginario”. La producción del disco es casi completamente acústica y presenta a Venegas en acordeón acompañada por el requinto mexicano, el bajo quinto y ocasionales cuerdas y metales de banda.

Algunas canciones tienen ganchos de sintetizador que recuerdan a la música tejana de los años 80, otro estilo fronterizo. Venegas canta dúos con Aguilar y con José Guadalupe Esparza, del histórico grupo mexicano Bronco. “Cuando fui por primera vez a Ciudad de México, Bronco sonaba todo el tiempo en la radio”, dijo Venegas. “Bronco es una parte muy importante de mi existencia emocional”. Creciendo cerca de la frontera, Venegas absorbió clásicos mexicanos junto con el pop y el rock de los años 80. En su adolescencia se inclinó hacia la música anglosajona -The Cure, Suzanne Vega, Sinéad O'Connor, Madness- y a los 21 años dejó su lugar en Tijuana No! para mudarse a Ciudad de México y comenzar su carrera pop.