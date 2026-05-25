El insólito accidente doméstico de Karina Vignola que casi termina en tragedia: “La saqué regalada”

Karina Vignola es una de las famosas uruguayas más activas en redes sociales. Allí suele compartir parte de su rutina con sus más de 123 mil seguidores: desde planes con sus hijas, Luana y Alina, hasta escapadas románticas con su novio Mario Florio, además de acciones vinculadas a lo laboral y a su nueva faceta como DJ.

Días atrás había sido noticia por una anécdota inédita que contó en la radio Cosquín Rock Uruguay y que tuvo a Charly García como protagonista. En charla con María Noel Minozzo recordó el incómodo momento que vivió durante una entrevista al músico, cuando intentó hacer un chiste sobre el whisky que estaba tomando y la situación casi termina mal.

Ahora su nombre volvió a estar en el tapete, aunque por un motivo muy distinto. A través de un video de menos de un minuto, Vignola relató un accidente doméstico que sufrió y que pudo haber terminado en tragedia. “La saqué regalada”, afirmó.

La comunicadora contó que calentó un huevo duro durante 30 segundos en el microondas y que, al morderlo, explotó. “Me reventó toda la boca”, expresó entre risas, todavía sorprendida por lo ocurrido. “No sabía que esto pasaba. Quiero compartirlo porque fue muy peligroso”, le dijo a sus seguidores.

Según relató, el huevo le dejó restos en la cara y en distintas partes del cuerpo. “Una cosa de locos, un peligro”, comentó, mientras se reía de la situación y mostraba las secuelas del accidente.

Luego reflexionó sobre lo sucedido y aseguró que agradecía que el episodio le hubiera pasado a ella y no a sus hijas. “Como mujer grande, con 50 años, no tenía noción de algo que podía ser tan peligroso. Por eso lo comparto con la comunidad”, expresó.

Fiel a su estilo descontracturado y humorístico, también bromeó con que apenas podía abrir la boca y aprovechó para preguntarles a sus seguidores si alguna vez habían vivido algo similar. “Los leo. A ver si les pasó -ojalá que no- o si son unos boludos como yo”, lanzó tentada.

El posteo rápidamente se llenó de comentarios. Muchos usuarios le desearon una pronta recuperación, otros aseguraron que jamás deben calentarse huevos duros en el microondas y varios aprovecharon para compartir consejos y advertencias domésticas relacionadas con el uso de electrodomésticos.