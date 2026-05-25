Reapareció histórico conductor de Canal 5 y cargó contra Tania Tabárez: "Está muy flechada y es poco profesional"

Rafael "Rafgon" Goncálvez, recordado por el histórico programa Café Versátil en Canal 5, reapareció mediáticamente en los últimos días como invitado del ciclo de streaming Hacemos lo que Podemos (Undertake Media).

Durante una extensa entrevista, el comunicador repasó distintos momentos de su carrera en televisión, recordó anécdotas de sus años de mayor popularidad y habló sobre la actualidad de los medios uruguayos.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la charla llegó cuando participó de un juego propuesto por el conductor Richard Galeano, en el que debía ordenar a varias comunicadoras según su preferencia, desde la que más le gustaba hasta la que menos lo convencía.

Fue allí que Rafgon apuntó directamente contra Tania Tabárez, que está al frente del magazine Ciudad Viva en TV Ciudad. El comunicador la ubicó en el último lugar y la cuestionó con dureza. "Es muy flechada y poco profesional", disparó.

El exconductor de Canal 5 aseguró además que la permanencia de la comunicadora en el canal de la Intendencia de Montevideo responde a un supuesto favoritismo vinculado a su familia. "Hace muchos años que está en el canal. (...) Hay un favor muy importante al Maestro Tabárez: 'te pongo a tu hija'", acusó. En ese sentido, también puso en duda su trayectoria profesional. "Ella no es periodista, ¿dónde trabajó antes?", se preguntó durante la nota.

MARCELO BONJOUR

Enseguida, Galeano le consultó específicamente por el espacio "La Descarga", segmento en el que Tania Tabárez realiza editoriales y análisis de actualidad. La respuesta de Rafgon volvió a ser contundente. "Me parece espantoso eso. Ni Sonia Breccia ni Raquel Daruech hacían una bajada de línea así. Hace algo como si fuera (Jorge) Lanata y no es Lanata", criticó. Finalmente, cerró sus declaraciones señalando que el rol de la comunicadora en ese espacio le "repele".

Goncálvez marcó una época como conductor del magazine vespertino Café Versátil en Canal 5 y fue levantado del aire en 2009, poco después de que Claudio Invernizzi asumiera la dirección de la señal. Ante aquella polémica decisión, el animador denunció en un fuerte comunicado que la nueva administración buscaba erradicar "comunicadores que no fueran de izquierda" en año electoral.