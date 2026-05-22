TV Ciudad incorpora a Luana Persíncula y a otros cuatro comunicadores para nuevos programas de su grilla

La nueva administración de TV Ciudad comenzó a mover piezas y cerró en los últimos días la incorporación de cinco comunicadores para distintos proyectos que se estrenarán a lo largo de 2026. Entre los nombres confirmados aparece el de Luana Persíncula, una de las apuestas más llamativas de la señal pública capitalina.

Según confirmaron fuentes del canal, también se sumarán el humorista Diego Bello, el músico y escritor Leo Maslíah, el comunicador Leo Lagos y el escritor Martín Otheguy.

Los cinco ya participaron de las fotos oficiales en las instalaciones del canal de la Intendencia de Montevideo, aunque por el momento no trascendieron detalles concretos sobre los programas que encabezarán o integrarán.

La llegada de Persíncula representa una de las principales apuestas de la señal. La artista ganó notoriedad en la música tropical uruguaya y amplió su perfil mediático tras su participación como jurado en La Voz Uruguay. En paralelo, Diego Bello se consolidó en el humor y la creación de contenido digital, mientras que Leo Maslíah es una de las figuras culturales más reconocidas del país, con una extensa trayectoria en música, literatura y teatro.

Por su parte, Leo Lagos ha desarrollado carrera en radio y televisión, y Martín Otheguy se ha destacado en el ámbito literario y periodístico, con publicaciones vinculadas a la narrativa y la cultura.

Las incorporaciones se dan en un momento particular para TV Ciudad. El canal atraviesa una transición institucional luego de que su director, José María Ciganda, presentara renuncia por motivos de salud. De todos modos, continúa en funciones hasta que la Intendencia de Montevideo designe a su sucesor.

Fachada de las oficinas de TV Ciudad, canal de television abierta uruguayo, propiedad del Gobierno Departamental de Montevideo, ND 20240801, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Durante su gestión, Ciganda impulsó una renovación de la pantalla del canal público, con cambios en el informativo —que pasó de llamarse MVD Noticias a Info Capital—, una reconfiguración de la grilla y la salida de algunos programas históricos que dejaron de emitirse este año.

Varios comunicadores, como Lucila Rada, Florencia Infante y Yamandú Cardozo, fueron desvinculados de la señal a fines de año pasado al no renovarle sus contratos.