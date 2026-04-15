Renunció el director de TV Ciudad José María Ciganda: la carta con la que comunicó su decisión a los funcionarios

El realizador José María Ciganda renunció a la dirección de TV Ciudad, según comunicó a los funcionarios a través de un comunicado oficial y confirmaron a El País fuentes de la Intendencia de Montevideo. La salida se produce antes de cumplir un año en el cargo y deja un escenario abierto en el canal público de la capital.

Ciganda comunicó su decisión a través de un mensaje interno dirigido a los funcionarios, en el que explicó que su renuncia “está motivada por razones de salud”. En el mismo texto, agradeció el acompañamiento durante su gestión y confirmó que permanecerá en funciones hasta que se designe a su sucesor.

El ahora exjerarca había asumido con impulso de cambios en la pantalla y la estructura del canal. Entre sus primeras medidas estuvieron el final de ciclos como La letra chica y De ida y vuelta, además de una reformulación estética y conceptual del informativo central. Bajo su dirección, el noticiero dejó atrás el característico color verde asociado a la administración anterior, fue rebautizado como Info Capital y adoptó una identidad visual basada en tonos negros y dorados.

Sin embargo, su gestión también estuvo atravesada por dificultades. Ciganda debió ausentarse durante varias semanas tras certificarse por razones de estrés, una situación que ya había generado señales de desgaste en su conducción.

En paralelo, el vínculo con los trabajadores tuvo momentos de tensión, especialmente en el marco de los cambios implementados y la salida de algunos comunicadores. Parte del funcionariado expresó reparos ante lo que consideraron una lógica de “refundación” del canal, una dinámica que —según señalaron— se repite en los medios públicos uruguayos con cada cambio de administración, en referencia a antecedentes como los vividos en Canal 5.

La renuncia abre ahora una nueva etapa de incertidumbre en TV Ciudad, mientras se espera la designación de una nueva dirección que defina la continuidad —o no— de las transformaciones impulsadas en estos meses. En su carga Ciganda, afirmó que continuará en el cargo hasta que sea designado su sucesor.

José María Ciganda.

La carta de renuncia de José María Ciganda a TV Ciudad

“A las trabajadoras y trabajadores de TV Ciudad:

Por este medio les informo que he presentado renuncia a la dirección de TV Ciudad. Continuaré en funciones hasta que el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo designe a la persona sucesora.

Esta renuncia está motivada por motivos de salud.

Muchas gracias a quienes en este tiempo acompañaron el trabajo por una mejor televisión pública para la ciudad.”

