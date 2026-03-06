Adiós al verde: noticiero de TV Ciudad cambia de nombre y deja atrás la estética de la gestión de Carolina Cosse

TV Ciudad prepara una nueva etapa para sus servicios informativos. El noticiero dejará atrás el nombre MVD Noticias y pasará a llamarse Info Capital, una denominación que remite a los orígenes del canal de la Intendencia de Montevideo, cuando el informativo se presentaba bajo el título Informe Capital. El estreno de la nueva propuesta está previsto para el próximo martes 10 de marzo.

El cambio forma parte de una serie de transformaciones impulsadas tras la llegada de la nueva administración encabezada por el intendente Mario Bergara. Con el recambio de autoridades departamentales, también se modificó la conducción del canal: asumió como director el realizador José María Ciganda y para la gerencia periodística fue designado el periodista Mathías Da Silva.

Además del nombre, el informativo estrenará una nueva identidad visual. Según pudo saber TV Show, el diseño abandona el color verde que predominó durante la gestión anterior bajo la intendencia de Carolina Cosse y en particular en TV Ciudad, la directora Alejandra Casablanca.

Alejandra Casablanca, directora de TV Ciudad, en el estudio de filmación. Foto: Leonardo Mainé.

La nueva estética apostará a una combinación de tonos negros y dorados, un viraje visual que también se reflejará en detalles como los cubos de los micrófonos, que volverán a ser de fondo negro.

Info Capital contará con tres emisiones diarias y mantendrá a todo el equipo periodístico que ya integraba la señal. La ediciòn matinal será conducida por Pilar Teijeiro mientras que al mediodía la conductora será Rosina Mallarini. En la edición central continuará la dupla de Martín Rodríguez y Natalia Nogués.

El equipo de movileros también se mantiene en gran medida. Entre los periodistas que seguirán en la calle están Diego Martini, Martín Duarte y Josema Caraballo, entre otros integrantes del plantel periodístico.

La estética de "Informe capital" en 2019 antes del cambio a MVD Noticias. Foto: TV Ciudad.

El debut del nuevo informativo estaba previsto para el lunes 9 pero debido al paro del sindicato municipal Adeom de ese día, se aplazó en un día, añadieron los informantes.

La renovación del informativo se inscribe dentro de una reestructura más amplia de la pantalla de TV Ciudad. El año pasado, la nueva administración resolvió dar de baja algunos programas emblemáticos del período anterior, entre ellos La letra chica. También salieron de la programación Sin fronteras y De ida y vuelta y se procesó la desvinculación de algunos comunicadores, como Florencia Infante o Yamandú Cardozo.

Según supo TV Show, la dirección tiene además la idea de estrenar en el correr del año un nuevo programa periodístico semanal, lo que completaría el rediseño de la oferta informativa del canal.

Consultado en su momento sobre estos cambios, el intendente Bergara defendió las decisiones y subrayó que responden a un nuevo enfoque de gestión. En declaraciones al programa Desayunos Informales, de Teledoce, el jefe departamental aseguró que la reorganización no busca recortes presupuestales.

“No es para ahorrar, es más, probablemente no se ahorre; hay ciclos que continúan y ciclos que no continúan, pero también va a haber ciclos nuevos”, expresó.

Bergara agregó además que Ciganda contará con “total libertad de programación y de perfil periodístico”, y remarcó que en el canal municipal no habrá “espacio para ningún tipo de interferencia política”.

Nerviosismo interno por demoras y "volver a empezar" cada cinco años

Mientras tanto, en la interna del canal se vive un clima de cierta inquietud. Funcionarios consultados señalan nerviosismo por los cambios y por una presunta demora en algunas definiciones de gestión.

A poco de asumir, el director Ciganda debió tomar licencia médica por estrés, lo que —según fuentes del canal— contribuyó a dilatar algunas decisiones estratégicas.

Entre los trabajadores también aparece una preocupación de fondo: los cambios estructurales que se repiten cada cinco años con cada renovación política de la Intendencia, algo que anteriormente no sucedía. "No está bueno repetir el modelo de Canal 5", se animó a confiar un comunicador del canal.

En ese sentido, varios funcionarios reclaman mayor continuidad en la propuesta comunicacional y periodística del canal público montevideano.

