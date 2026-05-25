El recuerdo de Mirtha Legrand por los 90 años del Obelisco: “Mis padres me trajeron para ver la inauguración”

El sábado, el Obelisco de Buenos Aires celebró sus 90 años con una jornada especial que incluyó shows musicales, mapping 3D, intervenciones artísticas y visitas guiadas. Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó de la mano de Mirtha Legrand, quien envió un mensaje grabado para homenajear al histórico monumento.

La diva argentina apareció en pantalla con su clásico carisma y comenzó el saludo con humor. “Hola, buenas tardes. Soy Mirtha Legrand, por si no me reconocieron. Y no quería estar ajena hoy que se homenajea a nuestro amado y querido Obelisco”, expresó ante el aplauso de las más de 200 mil personas presentes en el evento.

Luego, la conductora de La Noche de Mirtha compartió un recuerdo muy especial vinculado a su infancia y reveló que estuvo presente durante la inauguración del monumento en 1936. “Quiero que ustedes sepan que yo soy nacida en la provincia de Santa Fe, en Villa Cañás, y nuestros padres nos trajeron para ver la inauguración del Obelisco cuando tenía apenas unos días”, relató emocionada.

“Teníamos ocho años y nos alojamos en un hotel sobre la Avenida 9 de Julio. Lo mirábamos y no podíamos creerlo”, contó la conductora de tiene 99 años, quien nació incluso antes de la construcción del monumento. Además, definió al ícono porteño como “algo amado, querido y adorado por los argentinos”.

Sobre el final del video, la diva cerró con una frase cargada de emoción y patriotismo: “Feliz día queridísimo Obelisco de la porteña Ciudad de Buenos Aires. Arriba la Argentina. Con todo mi amor les habla Mirtha Legrand”.

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, recibió cientos de comentarios al respecto. “¡Que privilegiada Mirtha! Ser parte y observadora de todos los acontecimientos, hitos de la humanidad... Grande Mirtha”; “Si vino cuando el Obelisco tenía unos días, técnicamente no vino a la inauguración, vino después” y “Mis respetos a la reina absoluta”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.

La celebración de los 90 años del Obelisco giró en torno a un espectáculo de mapping 3D sobre la estructura del monumento, acompañado en vivo por la Orquesta de Cámara Mahler dirigida por Damián Mahler.

La Nación/GDA