“Voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo”: el emotivo discurso de Mirtha Legrand en los Martín Fierro 2026

Los premios Martín Fierro 2026 tuvieron a Mirtha Legrand como una de sus grandes protagonistas. La emblemática conductora de 99 años fue reconocida con el premio a labor periodística femenina por su trabajo en La Noche de Mirtha y dejó uno de los discursos más comentados de la ceremonia, entre agradecimientos, humor y referencias a su extensa trayectoria en la televisión rioplatense.

Visiblemente emocionada, la diva agradeció el reconocimiento desde su mesa y destacó la importancia que tienen los premios entregados por Aptra en su carrera. “Qué emoción, chicos, qué emoción. Muchas gracias”, celebró apenas tomó la palabra. Luego reveló que recientemente había revisado cuántas estatuillas obtuvo a lo largo de su vida: “La otra noche me levanté y fui a mi escritorio a ver cuántos Martín Fierro tenía. ¿Cuántos calculan ustedes? 34”.

Durante su discurso también hizo referencia, con humor, a las dudas que suele tener antes de asistir a cada gala. “Cada Martín Fierro digo: ‘Ay, es el último, no voy más, me canso, termina tarde, hay que hablar mucho’. Y cada vez vengo porque me fascina estar con actores, con mis colegas”, comentó ante la reacción del público.

La conductora además saludó a las otras nominadas de la categoría, Carolina Amoroso y Soledad Larghi, y destacó el trabajo de ambas. “Las veo siempre, chicas, las veo siempre”, dijo.

Uno de los momentos más celebrados llegó cuando habló sobre su futuro y dejó en claro que no piensa alejarse de la televisión. “Voy a ser centenaria y voy a seguir viviendo, sí, señor, y voy a seguir viniendo y recibiendo el beso y el abrazo de todos mis colegas”, afirmó, antes de recibir una ovación de los presentes.

En la misma línea, remarcó que continuará trabajando mientras su salud se lo permita. “Mientras tenga salud, yo voy a seguir. No se van a librar de mí fácilmente”, sostuvo.

Sobre el final del discurso, Legrand también hizo una breve referencia a su familia y mencionó quiénes la acompañaron durante la ceremonia. “Está mi hija Marcela, que me acompañó. Porque Nacho está fuera. Y Juana está viajando”, comentó.