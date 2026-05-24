Murió Julio César Núñez, histórico periodista uruguayo, ex Canal 5, que se convirtió en referente en Honduras

La muerte del periodista uruguayo Julio César Núñez generó una fuerte conmoción este domingo tanto en Uruguay como en Honduras, país en el que residía desde hacía más de dos décadas y donde se había convertido en una de las voces deportivas más reconocidas de la televisión y la radio.

Núñez, oriundo de Las Piedras, falleció en la capital hondureña luego de permanecer internado tras sufrir un derrame cerebral el pasado 1° de mayo. La noticia fue comunicada al aire por su compañero Salvador Nasralla en la cadena HRN, donde el uruguayo dirigía el área deportiva.

“Buenos días, empezamos el programa de hoy con mucha tristeza. Ha fallecido Julio César Núñez. El 1 de mayo tuvo un derrame y no resistió en su recuperación y ha fallecido”, expresó Nasralla con visible pesar al inicio de la emisión.

#RadioHRN ⚫🕊️

"Iniciamos nuestro programa de hoy con mucha tristeza": las palabras de Salvador Nasralla al comenzar Cinco Deportivo tras el fallecimiento del periodista Julio César Núñez. Además, se le rindió homenaje a la emblemática voz deportiva de HRN y Deportes TVC. pic.twitter.com/cHSxV4VYia — Radio HRN (@radiohrn) May 24, 2026

Radicado en Tegucigalpa desde 2003, Núñez desarrolló una extensa carrera en los medios hondureños. Se desempeñaba como comentarista en Televicentro y era considerado uno de los referentes del análisis futbolístico en Centroamérica. Su estilo analítico y su mirada táctica marcaron una diferencia en el periodismo deportivo local, según él mismo contó en una entrevista concedida a Sábado Show en 2023.

“Hasta mi llegada, ningún comentarista analizaba los partidos desde el planteamiento táctico o las intenciones de juego de un entrenador con los cambios”, señaló entonces, al recordar cómo fue su desembarco en el medio hondureño.

En redes sociales, colegas y periodistas uruguayos lo despidieron con mensajes cargados de afecto. Uno de ellos fue Alejandro Figueredo, quien escribió: “Abrazo a la distancia a la familia, amigos y compañeros de Julio César Núñez quien desde hace años estaba radicado en Honduras. Compañero en la era de Placard, fue un referente en el periodismo deportivo uruguayo y luego en Centroamérica. QEPD”.

Abrazo a la distancia a la familia, amigos y compañeros de Julio César Núñez quien desde hace años estaba radicado en Honduras.

Compañero en la era de Placard, fue un referente en el periodismo deportivo uruguayo y luego en Centroamérica.

QEPD! — Alejandro Figueredo (@afigue2010) May 24, 2026

También desde Honduras hubo múltiples homenajes de periodistas, medios y aficionados, que recordaron especialmente su histórica frase “Aguante corazón”, convertida en una marca registrada de sus relatos y comentarios deportivos. La expresión, según contó el propio Núñez, había nacido años antes durante transmisiones de ciclismo en Uruguay y terminó siendo adoptada masivamente por el público hondureño.

🕊️😢 ¡Se apaga la voz de Julio César Núñez Moreira!



Esta madrugada de domingo, en la víspera de la Gran Final de Honduras, se informa que el reconocido periodista uruguayo, afincado en Honduras desde a inicios de los 2000, ha fallecido a los 72 años de edad.



‘Don Julio’, como… pic.twitter.com/B0scPDctdv — Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) May 24, 2026

La trayectoria de Núñez en Uruguay había comenzado en Radio Cristal de Las Piedras, aunque su carrera tomó impulso en Radio Carve, donde cubrió el golpe de Estado del 27 de junio de 1973 como cronista desde Casa de Gobierno. Más adelante pasó por Radio Monte Carlo, Radio Oriental y Radio Sport, integrando equipos emblemáticos del periodismo deportivo uruguayo. Fue parte de Canal 5 y del emblemático programa Placard.

Tras la muerte de Carlos Solé en 1975, fue parte del equipo encabezado por Víctor Hugo Morales en Radio Oriental, donde participó en las transmisiones y fue pionero en el desarrollo de las “previas” futbolísticas.

En televisión también tuvo un rol destacado: en la década de 1990 integró Canal 5 como responsable de los segmentos deportivos de los informativos y participó además en las coberturas de la Vuelta Ciclista del Uruguay.

Falleció Julio Cesar Nuñez

Trabajó en radio y en TV estuvo al frente de la información deportiva en Canal 5, señal donde participó de varias coberturas de ciclismo.

Hace 20 que estaba radicado en Honduras, donde siguió trabajando en radio y TV pic.twitter.com/lJbQnfJ66o — Placas TV Uruguay (@placastvuruguay) May 24, 2026

Su llegada a Honduras se produjo en medio de la crisis económica de 2002, a partir de una invitación del fallecido entrenador uruguayo Ernesto Omar Luzardo, quien lo recomendó para un proyecto de radio y televisión en ese país.

En aquella entrevista de 2023, Núñez reconocía que, pese a haber echado raíces en Honduras —donde formó una familia y construyó su vida—, nunca dejó de sentirse conectado con Uruguay. “Cultivo la nostalgia, como todo uruguayo”, decía entonces, mientras contaba que seguía el Carnaval, los informativos y hasta partidos del fútbol local desde Tegucigalpa.