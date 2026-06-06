Atilio Garrido: la historia de un aliado de Paco Casal que ahora hace juicio a Tenfield por US$ 1,7 millones

Durante casi 40 años, Atilio Garrido fue una de las voces que más promovió y asesoró a Paco Casal. Lo hizo cuando el empresario todavía era un exfutbolista que intentaba abrirse camino en el negocio de la representación de jugadores, y más tarde cuando se consolidó como empresario televisivo: el periodista integró Tenfield desde sus comienzos en 1999, participó de la primera reunión de directorio, facilitó las primeras ventas de avisos e incluso fue socio para la explotación de la publicidad estática.

Por estos días, sin embargo, las últimas noticias de este vínculo son muy diferentes. Garrido, de 76 años, dejó de cobrar su sueldo a mediados de 2025 y entabló una demanda contra Tenfield por 1,7 millones de dólares por concepto de despido, liquidación, aguinaldos y demás haberes impagos. No hubo acuerdo en la primera cita de conciliación en el Ministerio de Trabajo y ahora el caso está en manos de la Justicia Laboral, donde el periodista es patrocinado por el abogado Marcelo González Pita.

Durante una extensa conversación en su casa de Punta Ballena, Atilio Garrido repasa más de 40 años de relación con Casal, desde los tiempos en que lo conoció como futbolista, su desarrollo como empresario, hasta la ruptura definitiva que terminó en los estrados judiciales.

“Yo fui su gran promotor desde las páginas de Últimas Noticias, donde era jefe de deportes en los ‘80 y ‘90. Le hice muchas notas. Lo ponía en las tapas con los deportistas del año. En ese tiempo todo el mundo pensaba que Paco me pagaba, que era un ensobrado. Pero no me pagaba. Yo creía que con su personalidad y su empuje iban a traer cosas nuevas al fútbol uruguayo. No me equivoqué”, recuerda el comunicador.

Una de las notas que hizo Atilio Garrido a Paco Casal en "Últimas Noticias".

En 1999, cuando se creó Tenfield, Garrido integró el equipo de confianza de los dueños Casal, Enzo Francescoli y Nelson Gutiérrez. Participó de las reuniones fundacionales, colaboró en la venta de publicidad e intervino en decisiones estratégicas de la compañía, como los acuerdos con varios cableoperadores o la venta de los avisos. Además, con su empresa particular fue el responsable de la publicidad estática en las canchas hasta comienzos de 2025.

“Cuando a nivel judicial me preguntaron qué funciones ejercía en Tenfield, yo dije “director”, asegura Garrido. Sin embargo, no fue hasta 2007 que ingresó en planilla formal de la empresa. “Antes se me pagaba todo en negro. Después de 2007 quedé con una parte en blanco y otra por fuera hasta el final”, comenta. En cuanto a lo periodístico, Garrido creó la página web de Tenfield, viajó a cinco mundiales acreditado por la empresa y escribió columnas enfocadas en su especialidad: la historia del fútbol.

El primer “despido” de Garrido ocurrió a comienzos de 2025 cuando en una reunión con Casal (la última vez que lo vio personalmente), el empresario le dijo que una empresa “americana” se encargaría de la publicidad estática. Aunque tal compañía nunca llegó, Garrido y su firma fueron desplazados de este negocio. Para mediados de 2025, dejó de percibir su salario por las tareas periodísticas.

En la previa y según su relato, tuvo un encuentro con el gerente de la empresa, Osvaldo Giménez, y con Nelson Gutiérrez y a ambos le pidió una reunión con Casal, lo que a su juicio podría haber facilitado un acuerdo de salida si es que Tenfield buscaba prescindir de sus servicios. “¿Cómo se arregla esto? Con plata, como ocurre en todas las empresas del mundo con sus empleados y más cuando son de confianza. “Esta es la indemnización que te corresponde y esto es un plus por todos los servicios prestados”. Así tendría que haber sido”, dice.

Vinculado también a la política (trabajó para gobiernos blancos), Atilio Garrido no habla de decepción ni heridas personales. Tampoco emplea el concepto de “sorpresa” en virtud de que Tenfield atraviesa en el último tiempo un proceso de intensos cambios y Casal se ha distanciado de gran parte de sus antiguos colaboradores, incluidos sus socios Francescoli y Gutiérrez o el exgerente Pedro Abuchalja, de acuerdo a Garrido.

Para él, se trata de un dilema para los ámbitos en lo que está presentado: laboral y económico y cuya resolución pondrá fin a una historia que conoce muy bien, desde los orígenes de Casal en el campito.

El ascenso de Paco Casal: "Un pibe entrador, inteligente y prometedor"

Atilio Garrido no llamaría amistad al vínculo que tuvo con Paco Casal, pero sí lo conoce muy bien y desde mucho antes de Tenfield. El periodista tuvo las primeras noticias de quien sería el principal empresario del fútbol uruguayo cuando Casal jugaba en Defensor dirigido por el emblemático profesor Ricardo De León. Recuerda a un futbolista que no terminó destacándose dentro de la cancha, pero que ya mostraba rasgos de personalidad que más tarde marcarían su carrera empresarial.

“Era extrovertido, atrevido, inteligente, entrador. Cuando se fue a probar a Europa empezó a conocer cómo funcionaba el fútbol internacional y descubrió algo que acá prácticamente no existía: la figura del representante de jugadores. En ese momento, los dirigentes eran los que vendían a los futbolistas, no siempre en las condiciones más beneficiosas”, rememora.

El primer pase oficial de Casal fue el de Juan Ramón Carrasco y luego participó en conversaciones para la llegada de Rodolfo Rodríguez (gran amigo de Garrido) a Vasco da Gama de Brasil. Más tarde llegaría la representación de otros talentos de aquella generación “dorada” del fútbol uruguayo, como Enzo Francescoli, Nelson Gutiérrez, Ruben Sosa, Carlos Aguilera, entre tantos otros.

Garrido fue testigo y promotor de aquella época germinal y posterior crecimiento del empresario. “Hacíamos comidas, nos juntábamos en Montevideo o en Punta del Este. Cuando conoció a mi esposa Sandra (González Alcoba), que es escribana, le dijo: “Vas a a hacer las compra/venta de las casas de todos mis jugadores”. No hizo ni una. Siempre fue muy de hablar y prometer”, recuerda Garrido, aceptando tal como era a aquella figura ascendente.

Paco Casal entre los "deportistas" del año 1991, según "Últimas Noticias".

Paco Casal fue protagonista central del conflicto que entre 1989 y 1990 dividió al mundo del fútbol. Como estaba enemistado con el DT de Uruguay, Luis Cubilla, los jugadores que el empresario representaba (prácticamente todos) decidieron no acudir al llamado de la selección. Fue el famoso conflicto de los “repatriados” y ante el dilema, Garrido tomó partido por la posición de Casal: desde Últimas Noticias informó que los deportistas no vendrían y aportó argumentos a esa postura.

Como parte del programa Estadio Uno, Garrido se enfrentaba lunes a lunes a fuertes discusiones en la mesa. Julio Sánchez Padilla, director y conductor del programa, lo enfrentaba por su posición y el enfrentamiento terminó con la renuncia en vivo de Garrido, en 1993, uno de los hechos más comentados de su tiempo. “No me arrepiento. Todos los programas teníamos discusiones sobre el tema de los repatriados. Una vez le aposté 100 dólares a que no venían los jugadores a la selección. Cuando se confirmó eso, me trajo el dinero pero en billetes de 1. Otra vez apareció con una escopeta. Yo en ese momento trabajaba en Presidencia (gobierno de Luis Lacalle Herrera) y me dieron a entender de que no me podía prestar a esos escándalos. Por eso renuncié, convencido, al aire. Tiempos después hablamos con Sánchez Padilla y nos reconciliamos”.

Mientras tanto, Casal seguía creciendo en su negocio de representación de jugadores. Garrido, que había hecho contactos por su trabajo en CAFO para la publicidad estática lo fue poniendo al tanto de este negocio y también del mundo que se venía a futuro: los derechos de televisión, de la mano del desarrollo de la TV cable.

“En cierto momento le dije que el fútbol iba a ser la locomotora del cable. Podían existir vagones con canales de películas, noticias, cocina, moda o documentales, pero el contenido verdaderamente exclusivo era el deporte. El que tuviera el fútbol iba a tener la llave del negocio”, recuerda.

Casal escuchó. También fue testigo del fenómeno en la región. A través de sus vínculos con Torneos y Competencias y diversos empresarios argentinos comenzó a empaparse en la comercialización de derechos audiovisuales. Luego de una primera experiencia en sociedad con TyC, llegaría la adquisición de los derechos del fútbol uruguayo y, finalmente, la creación de Tenfield en 1999.

Fue entonces cuando la relación entre ambos dio un nuevo paso. Garrido dejó Últimas Noticias y se incorporó al proyecto empresarial. Casal le aseguró que Tenfield abriría un diario deportivo, cuyas páginas dirigiría el comunicador. Pero esa promesa tampoco se cumplió.

Garrido participó de las reuniones fundacionales y fue testigo de privilegio del crecimiento y día a día de la compañía. “A Tenfield la hicieron Nelson Gutiérrez, Edward Yern, Pedro Abuchalja y mucha gente que trabajó todos los días. Paco estaba cada vez más afuera, dedicado a otros negocios en el exterior”, sostiene.

Garrido también reconoce su propio papel en el crecimiento de la empresa, que fue exponencial, al menos en sus primeros 10 o 15 años. “Lo dijo el propio Paco. En una reunión donde estaba también su hermana, él comentó delante mío: "Le debemos mucha plata a Atilio”, dijo en referencia a la asesoría y promoción de tantos años.

"Cuando Paco perdió a los jugadores, empezó a perder él"

Atilio Garrido identifica un punto de inflexión para Tenfield y por añadidura para Paco Casal: el quiebre de la relación con los jugadores referentes de la selección, entre ellos Diego Lugano, Luis Suárez, Diego Forlán y otros. Las diferencias derivaron en el movimiento “Más unidos que nunca” con la bandera de un reclamo por los derechos de imagen de los futbolistas.

“La verdadera fuerza de Paco eran los jugadores. Cuando los perdió, empezó a perder él”, sentencia Garrido.

Recuerda especialmente la disputa por la indumentaria oficial de la selección, cuando los futbolistas impulsaban una propuesta de Nike mientras Tenfield respaldaba una oferta de Puma. “En ese momento me acuerdo que junté con Paco. Le dije que era fundamental un acuerdo con los jugadores. Incluso le redacté un comunicado que se titulaba “La mano está tendida”. Era un mensaje de conciliación. Nunca salió. Eligieron otro camino que era la guerra”, afirma.

Con el tiempo también aparecieron distanciamientos con antiguos socios y colaboradores de Casal. “Se peleó con mucha gente. No sé por qué. No puedo entrar en la cabeza de Paco”, dice. Reconoce al empresario como un hombre con gestos de gran generosidad, en especial con exfutbolistas que pasaron necesidades luego de su retiro pero también con una personalidad difícil, en especial para asuntos de dinero.

“Una vez me dijo: “Atilio, yo hice muchísima plata, mucha más de la que había imaginado”, recuerda el comunicador. Para Garrido, la mayor parte de los ingresos provinieron de la venta de jugadores aunque también hubo años de balances muy positivos de Tenfield.

Respecto a las últimas novedades del fútbol y la televisión, Atilio Garrido también se muestra crítico con la postura de Casal y de Tenfield que no ofertó en la licitación por la TV cable y se quedó con los derechos de streaming. Destaca la figura de Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. “Está demostrando ser un dirigente de fuste”, comenta.

Y añade: “Me di cuenta de que Paco ya no era Paco cuando en el marco de las reuniones previas a la licitación, de buena fe, rechazó seguir con el fútbol por 38 o 39 millones de dólares. La AUF acordaba por esa cifra, pero él insistía en que valía menos. Tendría que haber aceptado: primero porque tiene ese dinero, segundo porque él sabe que el fútbol uruguayo bien manejado es un buen negocio y tercero y fundamental, porque seguía siendo Paco Casal”.

La conversión de Óscar Tabárez: de hacer "todo lo que Casal decía" al enfrentamiento

Atilio Garrido, Óscar Tabárez y Paco Casal en la previa de Italia 1990. Foto: Archivo "Últimas Noticias".

Atilio Garrido fue testigo privilegiado de los principales acontecimientos deportivos de las últimas cuatro décadas. En ese contexto, el periodista recuerda muy bien que en el Mundial 1990, el DT de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, "hacía todo lo que Paco decía" en referencia a la citación de los jugadores u otras decisiones del seleccionado. "El verdadero poder de Paco era que manejaba a los jugadores y por eso no lo enfrentaba", dice.

Luego, en la última etapa de Tabárez en la selección, ese poder se fue perdiendo y el DT también "se le dio vuelta". "Si no representaba a los jugadores, Tabárez no le dio más bola", comentó.

Otra versión sobre el famoso avión del que "bajaron" a Mario Bardanca y Enrique Yanuzzi

A pesar de haber sido señalado en su momento, Atilio Garrido dijo que no participó de un hecho muy sonado del periodismo cuando los periodistas Mario Bardanca y Enrique Yanuzzi fueron "bajados" de un avión charter de la selección que volvía al país en el año 2000. Ese hecho marcó un quiebre con el surgimiento de un movimiento "anti Tenfield".

El periodista fue acusado de tomar esa decisión en nombre de Casal. "Ni Paco ni yo tuvimos nada que ver. Esa decisión la tomó Daniel Pasarella (entonces DT de Uruguay) porque le "pegaban" (criticaban) todos los días".