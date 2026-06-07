Fabiana Cantilo: del llamado de Maradona al hit que detesta y dejó de cantar, la historia de cinco clásicos

"Estoy en el living de mi casa en Acassuso”, responde Fabiana Cantilo por mail cuando El País le pregunta cómo se dispone a contestar este cuestionario llegado desde Montevideo. Está sentada en un sillón turquesa, rodeada de sus gatos —Alegría, Paz y Sirio—. En la pared cuelga un cuadro con un ovni atravesando un cielo celeste. De fondo suena una playlist armada por ella misma: Stevie Wonder, Annie Lennox, los Beatles, Sheryl Crow. Ahora, dice, canta Michael Jackson.

Desde ahí, entre canciones y gatos, la argentina se toma un rato para hablar del concierto que ofrecerá este miércoles en el Radisson Victoria Plaza. En formato trío, repasará buena parte de sus clásicos, se dará el gusto de tocar la batería (”¡Me encanta!”) y estrenará dos canciones: “México” e “Hiperlumínica”. Ambas adelantan Hiperlumínica, el álbum que prepara por estos días y que será el primero desde Cuna de piedra (2019).

La excusa para esta entrevista es recorrer, en orden cronológico, la historia detrás de las cinco canciones más escuchadas de Cantilo en Spotify. Antes de sumergirse en ellas, la artista hace una aclaració

“Primero quiero decir que el top hit de Spotify me pone nerviosa. Jajajaja. Porque siento que la gente solo escucha esos temas. Y tengo 13 discos increíbles con temazos. Igual entiendo y respeto a los oyentes. ¡Todo bien!”, escribe. “Pero les digo que se pueden sorprender para bien si escuchan discos como Información celeste, Hija del rigor, Superamor o Cuna de piedra”.

“Mi enfermedad"

Publicada en Algo mejor (1991), tiene 63 millones de reproducciones en Spotify y es la canción más escuchada de Cantilo. Compuesta por Andrés Calamaro en Madrid, llegó a sus manos en un casete con tres demos que el músico y Ariel Rot hicieron llegar a Fito Páez, que por entonces producía el disco. Apenas la escuchó, Cantilo se decidió. “La elegí yo para grabar”, asegura. “Siempre tuve mucha intuición para elegir temas”.

Ese mismo año, la canción también apareció en Buena suerte, el debut de Los Rodríguez. En 1992, Maradona la eligió para salir a la cancha durante su regreso al fútbol con el Sevilla tras una suspensión de 15 meses por doping. “Diego me llamó y me tomé un avión a Sevilla para cantarla adelante de él, porque le encantaba ese tema. No me saqué fotos ni nada porque soy cero cholula. Pero fue un gran honor que semejante ícono te señale y te elija. Él me recibió como si yo fuese el prócer. Un amor él y su familia”.

Ya en Argentina, vio por televisión a Maradona entrar a la cancha con su versión de “Mi enfermedad”. Más de tres décadas después, todavía se emociona al recordarlo: “Lo recuerdo con mucho amor. Diego ES la ARGENTINA”.

"Mary Poppins y el deshollinador"

Con 18 millones de reproducciones en Spotify, es el otro gran éxito de Algo mejor. La música nació una noche junto a Páez al piano. Después, Cantilo se fue a la playa con un anotador y escribió la letra antes de un show. “Hay temas que son así. Salen nomás”, contó años atrás a Rolling Stone Argentina.

“‘Mary Poppins’ es un delirio absoluto”, escribe. “Mi papá me llevaba a ver películas todo el tiempo. Y es eso... Meterse en un cine, como en un mundo de dibujitos, más habitable... por un rato. O leer La Pequeña Lulú”.

En Montevideo la tocará desde la batería mientras las visuales muestran imágenes de La Pequeña Lulú. “Por algo será”.

“Nada es para siempre”

Incluida en Sol en cinco (1995), el álbum que produjo Pedro Aznar, acumula 22,5 millones de reproducciones en Spotify. Cantilo la compuso junto a Fito Páez después de una ruptura con Nahuel Lerena. “Yo me había peleado con Nahuel, un director de cine increíble, y para superarlo surge la canción”, relata.

Con el tiempo encontró una explicación para ese impulso creativo. “Las canciones sirven para eso. Son pedazos de inconsciente que se materializan”. La relación con Lerena no sobrevivió, pero el vínculo artístico sí: años después dirigiría el videoclip de “Júpiter”, uno de los temas de De qué se ríen? (1998).

Esta historia también invita a volver a Sol en cinco, un álbum que guarda varias joyas como “Te amaré sin flores”, “Querida Totó” y “Loca tuca de Dios”.

“Fue amor”

Fito la grabó en Tercer mundo (1990) como despedida de su relación con Cantilo. Quince años más tarde, ella la registró para Inconsciente colectivo, el disco de versiones que la acercó a una nueva generación de oyentes. La escena tiene algo de espejo: una canción que Fito escribió mirando a Fabiana terminó convirtiéndose en una de las más escuchadas del repertorio de Fabiana. Tiene 36,7 millones de escuchas.

Con el tiempo, incluso la letra cambió. Donde la versión original dice “Todo vuelve como decís vos”, Cantilo canta en sus shows: “Todo vuelve como digo yo’”. Ese es, justamente, el fragmento que más le gusta del tema. “Es la ley de causa y efecto”, explica. “Soy amiga del budismo. Todo lo que das, te vuelve”, escribe, citando el estribillo de “Palo violento”, una canción de su disco Golpes al vacío (1993).

La idea la lleva enseguida a “Flor de loto”, que será el primer adelanto de Hiperlumínica. “Habla de la resiliencia, de crecer en un mundo hostil y aprender de la oscuridad, de los obstáculos . Y seguir reinventándose, para lograr una versión mejorada de uno mismo. Siempre”.

“Amanece en la ruta”

Publicada originalmente por el grupo Suéter en Lluvia de gallinas (1984), la canción de Miguel Zavaleta encontró una segunda vida cuando Cantilo la grabó para Inconsciente colectivo. Hoy acumula 40,8 millones de reproducciones en Spotify y es la segunda canción más escuchada de su catálogo. La letra —que narra la historia de un hombre que, mientras conduce, asiste a su propia muerte y avanza hacia algo desconocido— adquiere un tono dulce, incluso amable, en la voz de Cantilo.

Pero cuando se le pregunta por ella, la artista cambia el tono enseguida. “Cuando grabé Inconsciente colectivo estaba medio dopada…”, escribe. Y enseguida remata con una confesión inesperada: “’Amanece en la ruta’ no la canto más. A Zavaleta no le gustó el arreglo y me enojé. La detesto. Jajaja”.

Un bonus-track

Al inicio de esta entrevista, Cantilo aseguró que la idea de los “top hits” de Spotify la “pone nerviosa” e insistió en que su obra es mucho más amplia que esas cinco canciones. Por eso, El País le propone que narre la historia de alguna otra composición que quiera recomendar. “¡De las nuevas, todas! ¡Son joyas!”, escribe. “Hiperlumínica va a ser un disco increíble: ya van a ver y escuchar”. El álbum, adelanta, incluirá “FyF”, compuesta por Fito.

Entonces se detiene en “México”, uno de los dos estrenos que interpretará este miércoles en el Radisson. “Es un tema hermoso que escribí en un cenote en el Caribe donde se puede nadar con tortugas. Ahí es donde quiero vivir”, relata. “Es una declaración de principios que dice: ‘Pero aprendí a sortear el laberinto sin caer en la trampa’. De eso se trata la vida. Y termina diciendo: ‘Nadie quiere saber que nos acostumbraron al horror, quisiera flotar y ser la flor’”.