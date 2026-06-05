Del pub Laskina a dos noches en el Estadio Centenario: un repaso de todos los shows del Indio Solari en Uruguay

De no vender más de 700 entradas en el Palacio Peñarol a operativos policiales en las inmediaciones del Estadio Centenario: Uruguay fue testigo del recorrido de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, de su ascenso desde el underground al frenesí de masas.

Montevideo es el único lugar fuera de Argentina que recibió al grupo. A lo largo de sus 25 años de actividad, los Redondos hicieron cuatro visitas a Uruguay.

La primera fue en 1989, con un recital en el Palacio Peñarol el 22 de julio y otro al día siguiente en el pub Laskina, un minúsculo recinto en Prudencio Vázquez Vega y Figueiras, en Parque Rodó.

El recital lo organizó Gonzalo “Ajo” Núñez, dueño de Laskina. En una entrevista a El País en 2019, contó que la segunda presentación fue un “acto de gentileza” de la Negra Poli, mánager de la banda y pareja de Skay Beillinson, por las pocas entradas vendidas para el Palacio Peñarol.

De acuerdo con la revista Rolling Stone, los equipos de la banda quedaron varados en Argentina y Niquel les prestó sus instrumentos.

Volvieron en diciembre de ese mismo año pero esta vez al Teatro de Verano. No solo aumentó la convocatoria en comparación a aquel debut local, además, fragmentos de ese show están en En directo, el disco “pirata oficial” editado en 1992.

La noche siguiente repitieron la visita a Laskina con una doble función. Esta presentación fue filmada y está disponible en YouTube.

Sucede que 1989 fue un año bisagra en la historia de los Redondos. Si bien dejaron de ser propiedad exclusiva del underground porteño luego de Oktubre (1986), sellaron su popularidad con ¡Bang! ¡Bang! ¡Estás liquidado! y los tres recitales agotados en el Estadio Obras Sanitarias a principios de diciembre de 1989. Este acontecimiento puede considerarse el nacimiento de las “misas ricoteras”.

En junio de 1990 volvieron para tres fechas: Teatro de Verano el 21; doble función en Laskina el 22, y en el Palacio Peñarol el 23.

Pasaron los años. Llegaron La Mosca y la Sopa (1991), Lobo Suelto, Cordero Atado vol. 1 y 2 (1993), Luzbelito (1996) y Último Bondi a Finisterre (1998). En Argentina, siguieron presentándose en Obras Sanitarias, pero también en los estadios de Huracán, de Racing y en el Monumental de River Plate.

La convocatoria masiva también trajo consigo conflictos. En 1991, tras el asesinato de Walter Bulacio, un fanático en uno de sus recitales, la violencia y los disturbios en dichos eventos se cuestionaban cada vez más.

En 2001, y con el antecedente de violencia en dos fechas en el Monumental un año antes, la banda decidió presentar Momo Sampler (2000), su último álbum, en el Estadio Centenario. Fueron dos fechas (el 22 y el 23 de abril) a las que asistieron unas 40.000 personas.

Los Redondos en el Estadio Centenario, en 2001. Foto: Archivo El País.

En su libro Lunáticos Viajantes, que repasa las visitas a Uruguay de los Redondos, Jorge Costigliolo recuerda que muchos argentinos viajaron para asistir al show y que eso generó recelo en el público local. El mismo Solari solicitó durante el recital a sus compatriotas que “se portaran bien”.

La primera fecha comenzó con “El Pibe de los Astilleros” y dedicaron “Juguetes Perdidos” a Walter Bulacio a 10 años de su muerte.

Solari no dio notas a medios locales, pero accedió a conversar con un periodista de Clarín. Al ser consultado por el nombre del nuevo álbum, reconoció que su gusto por el carnaval uruguayo influyó en la elección.

En agosto de ese años, dieron un show en Córdoba; el último antes de su separación.

Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se atomizó. Skay Beillinson siguió su carrera como “solista con banda”; Sergio Dawi, “Semilla” Buciarelli, Tito Fargo y Hernán Aramberri fundaron La Kermesse. Por su parte, el Indio se unió a los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con quienes se actuó en 2005 en el Velódromo.

Uruguay asistió así en primera fila al albor, el resplandor y el ocaso de una de las bandas más relevantes del rock rioplatense. Su influencia se ve reflejada en un puñado de bandas tributo, cientos de graffiti, miles de camisetas y frases que se repiten como contraseñas.