Qué se sabe sobre la muerte del Indio Solari: un comunicado da detalles del fallecimiento del cantante argentino

El cantante argentino Carlos Solari, popularmente conocido como el Indio Solari, fue encontrado este viernes a la mañana sin vida en las inmediaciones de la piscina de su casa de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó. La Justicia argentina ordenó la realización de un autopsia para determinar las causas de su fallecimiento.

Así lo informó la Fiscalía General de Morón en un comunicado de prensa. “Siendo las 8.30 se tomó conocimiento que fue hallado sin vida en su domicilio de Parque Leloir, el cantante Carlos Solari, conocido popularmente como Indio Solari", recoge este mediodía el diario argentino La Nación.

"Su cuerpo fue hallado en circunstancias en que estaba en cercanías de una pileta (una piscina), habiendo ya intervenido la emergencia médica privada ante la llamada de su cuidadora, quien arribó al domicilio a las 8.00, horario en que comenzaba su actividad”, se explicó oficialmente.

Poco después, se hizo presente en la casa de Solari el fiscal Lucio Rivero, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 descentralizada de Ituzaingó, dependiente de la Fiscalía General de Morón.

“El representante del Ministerio Público Fiscal convocó a peritos de la Policía Científica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de determinar lo ocurrido y se dispuso la realización de la autopsia medico-legal para establecer las causas de la muerte”, se sostuvo en el citado comunicado de prensa.

Antes de que se conociera el comunicado de la Fiscalía General de Morón, fuentes policiales habían explicado: “Se inició una causa por averiguaciones de causales de muerte. Solari padecía Mal de Parkinson y nada indica o señala otra causa de muerte que su enfermedad”.

La Nación/GDA