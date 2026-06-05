El desgarrador mensaje de Skay Beilinson tras la muerte del Indio Solari: “Te llevo en cada recuerdo”

Eduardo Beilinson, conocido como Skay Beilinson, despidió con un mensaje en redes sociales al Indio Solari tras confirmarse la noticia de su muerte este viernes. "Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre", escribió en su posteo.

En tanto, anunció la suspensión del show que iba a dar junto a su banda este sábado. “Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste”, cerró.

Según pudo informó el diario argentino La Nación, este viernes se montó un operativo en su domicilio, en la localidad bonaerense de Parque Leloir, donde los médicos declararon su muerte. La UFI N°2 de Ituzaingó dispuso de las actuaciones correspondientes y no se señalaron otras causas de muerte que no sean el Parkinson.

En febrero, sus allegados y familiares habían desmentido, a través de su cuenta de Instagram, que el cantante hubiera sufrido un ACV y aclararon que se estaba sometiendo a chequeos de rigor.

Solari, una de las figuras centrales de la historia del rock argentino, padecía la enfermedad de Parkinson, una condición que hizo pública en 2016 y que lo llevó a alejarse de los escenarios. En 2023 fue entrevistado por un medio español y se refirió al diagnóstico. "Me maltrata menos que a otra gente, porque uno tiene la posibilidad de hacerse tratar de la mejor manera, pero va progresando”, dijo.

La Nación/GDA