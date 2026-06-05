"Lloremos como corresponde": el conmovedor comunicado de la familia del Indio Solari tras la muerte del artista

Este viernes, tras conocerse la muerte de Carlos "Indio" Solari, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, su familia publicó un comunicado en el que expresó su dolor y agradeció las muestras de afecto recibidas.

"La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio —su cuerpo, su manifestación física— ya no está", empieza el texto difundido en la cuenta oficial de Instagram del artista. "No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes".

Esta mañana, el diario argentino La Nación informó que los médicos constataron la muerte de Solari en su casa de Parque Leloir y que la Justicia ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas del fallecimiento. Por su parte, la Fiscalía General de Morón señaló en un comunicado que el cuerpo del músico fue hallado "en cercanías" a una piscina y que previamente había intervenido un servicio de emergencia médica privada.

Solari convivía con Parkinson desde hacía años. En 2016 lo anunció públicamente durante un recital junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Tandil. "Anda circulando una versión de que estoy enfermo y es verdad, 'Mr. Parkinson' me está pisando los talones, pero acá estoy", dijo entonces.

Respecto a la despedida, el comunicado de su entorno señala que la primera instancia será familiar, "en la intimidad que merece". También adelantaron que próximamente informarán de qué manera sus seguidores podrán rendirle homenaje públicamente.

"Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó. Graciosos y valientes", concluye la declaración. En el pie de foto de la publicación, la familia escribió: "Hasta siempre Míster, infinitas gracias".