Cata Ferrand respondió a quienes la llaman "roba maridos" y contó que a Buysan le mandan fotos por redes

El paso de Cata Ferrand por el streaming Despegadas dejó varios titulares, muchos de ellos vinculados a su relación con Federico Buysan, periodista deportivo y padre de sus dos hijas. La conversación inició con las expectativas del Mundial 2026 y derivó rápidamente hacia cómo es estar en pareja con alguien que suele pasar semanas fuera del país cubriendo grandes eventos deportivos.

"De botinera cero porque para mí botinera es igual a dinero y no necesariamente los periodistas deportivos ganan lo que ganan los futbolistas", comentó entre risas. Cuando las conductoras le preguntaron cómo se podría llamar a las esposas de los periodistas deportivos, respondió con humor: "Gilas, las que se quedan acá mientras ellos viajan".

Más allá de la broma, Ferrand dijo ser admiradora de su esposo. Destacó su capacidad y su "honestidad brutal" a la hora de opinar. "No está evaluando riesgos. Él dice lo que piensa y se lo dice a cualquiera. Se merece los lugares que ocupa en el mercado local y también en el exterior porque en DIRECTV es uno de los periodistas más importantes", aseguró.

Contó además que lo escucha todas las mañanas en su programa de radio y lo sigue en las transmisiones deportivas. "Los hijos, mi suegra, los hermanos; somos fanáticos de Fede. Nos gusta lo que hace y cómo lo hace", afirmó.

Ferrand recordó que los viajes forman parte de la vida laboral de Buysan desde que lo conoció, hace 15 años, cuando ambos compartían el programa Día perfecto (Canal 12). "Me casé feliz las dos veces. No concibo la vida que no sea de a dos. Pero también me gusta mucho mi independencia. Soy una leonina que sola soy muy feliz", señaló.

También explicó que aprendió a convivir con las ausencias de sus parejas, ya que su primer esposo viajaba frecuentemente al campo por trabajo. "Cuando él no está aprovecho para ver más a mi mamá, a mis amigas. Tengo dos hijas mujeres y disfruto mucho de pasar tiempo con ellas", contó.

Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando habló del hate que todavía recibe en redes sociales por el comienzo de su relación con Buysan. "Respeto, adoro y me llevo brutal con la mamá de Joaquín y Florencia, que son los hijos grandes de Fede. Siempre me llevé bien. Tuvimos un proceso de acomodarnos. Tengo gente que todavía me sigue diciendo: 'Sos una roba maridos'", reveló.

Según contó, incluso 15 años después continúa recibiendo mensajes con una mirada que considera machista. "Si mañana Federico se enamora de otra persona, ¿cómo voy a ir a atacar a alguien que no tiene compromiso conmigo? Yo tengo que ir a arreglar las cosas con la persona con la que tengo compromiso. Nadie roba a nadie. ¿Qué es, un perrito que robé de la puerta del supermercado? Nadie destruye familias, nadie patea cunas", expresó.

Y agregó: "Qué chip tenemos adentro de la cabeza que solo a la mujer se le suele pedir que tenga principios".

Cata Ferrand reveló que Buysan recibe fotos por redes

Sobre el final de la charla surgió otro tema que dio que hablar. Mientras elegía un vino para regalarle a su esposo, una de las conductoras le preguntó si alguna vez le había pasado, como suele ocurrir con las parejas de futbolistas, que otras mujeres intentaran acercarse a él. "Por redes, pero es normal. A mí también. Lo hablamos y me muestra", respondió.

Ferrand contó que Buysan recibe mensajes e incluso fotos de mujeres. Lejos de incomodarse, aseguró que se lo toma con humor. "Mujeres hermosas. Y yo le digo: 'Gordi, andá para ahí. Yo estoy casi para la jubilación. Arrancá'", bromeó.

Según dijo, estas cosas no solo le suceden a las personas públicas sino a todos. Y cerró con una reflexión: "Es la historia de la vida. Vamos a no hacer tanto drama, para un lado y para el otro. Vamos a fluir y no ser tan cínicos. Es parte de la vida".