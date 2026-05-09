Cata Ferrand hizo una confesión inesperada sobre su relación con Buysan y contó qué película no llegó a filmar

La Cata Ferrand del presente es una mujer con la autoestima alta y segura de sí misma, aunque se permite estar angustiada, con la persiana baja o incómoda con su cuerpo. Con los años ganó plenitud y amor propio. Agradece estar donde quiere estar, porque no siempre fue así. Lleva 16 años en pareja con Federico Buysan, con quien tiene dos hijas, y asegura que nunca atravesaron una crisis. Es la primera vez que no tiene un proyecto televisivo en puerta, pero sabe que en algún momento volverá a la pantalla. Le gustaría hacerlo con un ciclo de entrevistas donde pueda desmenuzar a su interlocutor.

Ayer estrenó Un dios salvaje, bajo la dirección de Álvaro Ahunchain, en La Alianza, y va los viernes de mayo a las 20:30 (entradas en Redtickets). “Un obrún, de los textos más lindos que enfrenté”, asegura. El 4 de junio regresa con Noche de amigas al Movie en una única función.

Su vuelta a las tablas es la excusa para una charla íntima donde habla del paso del tiempo, las cirugías, su fiesta de 50, la amistad con Araceli González, su primer matrimonio, su amor con Buysan, el sueño de hacer cine, y más.

—El 29 de abril festejaste tu santa (Catalina). ¿Sos creyente? ¿Practicás?

—Sí. Mucho de lo que soy viene unido a mi formación católica en el seminario y me invoco a la fe, aunque no estoy de acuerdo con cosas que promulgan. Soy amiga de Fabián Antúnez (obispo de San José) y tenemos grandes debates sobre por qué, siendo una mujer divorciada, nunca más comulgué. Le digo: “No rompo sus reglas, pero me parecen absurdas”.

—¿Le das lugar a lo esotérico? ¿Te abrís los registros o te tirás las cartas?

—Alguna vez lo hice porque acompañé a amigas, pero no lo necesito ni lo elijo.

—¿Te hicieron algún vaticinio?

—Sí. Laura Keoroglian me leyó la borra del café en Esta boca es mía una vez que fui de invitada. Perdí mi primer embarazo y ella me dijo que veía a una mujer con la apariencia de la Virgen María y, en el regazo, un bebé. Pasaron 72 horas y me enteré de que estaba embarazada. Pedí su teléfono y la llamé para contarle. Fue increíble.

—¿Has hecho terapia?

—Hice solo cuando quería separarme de mi primer marido. Mi historia con Agustín era tan divina que me hubiese gustado que el amor no cambiara de forma, pero me pasó. Fue mi primer amor y parte de lo que soy es gracias a lo que viví con él. Sabía que tenía que tomar distancia, pero no podía. Me generó mucho dolor y necesité terapia porque sola no podía.

—Has dicho que tu seguridad actual fue una construcción y que te sentís más dueña de tu vida. ¿En qué momento no fue así?

—Para mí la plenitud viene con los años. Por eso ves a mujeres entre los 40 y los 60 y decís: “Está a punto caramelo”. Y no tienen el mejor cuerpo. De hecho, su cintura antes tenía menos tallas, pero hay una belleza mucho más grande. Y son los años. También traen cosas que nadie desearía, pero, unido a eso más superficial, hay una seguridad y plenitud indescriptibles.

—¿Atravesaste crisis por la edad?

—La perimenopausia trae incomodidades y me impresiona que me quede menos por vivir de lo que ya viví. No siento que calce los zapatos de mujer madura. Hay un tema hormonal que se nos presenta como un vendaval y hay que hacerse cargo. A los ponchazos, pero las pasé. Le pedí también apoyo a Fede. Le digo: “Estoy sensible, no me gusto”.

—¿Te harías cirugías?

—Me operé las lolas a los 25 años con mucha naturalidad y no tengo nada en contra de las cirugías. No me pondría nada que cambiara mi fisonomía facial o física, pero todo lo que me ayude a estar bien, lo voy a hacer.

Cata Ferrand confesó que tiene pendiente probarse en el cine. Foto: Lucía Durán

—Viviste momentos oscuros cuando nació Simona y no lograbas conectar. ¿Cómo lo superaste?

—Con tiempo, me banqué la toma. Me sentía desanimada. La beba tenía una personalidad fuerte y me demandaba más porque se levantaba bien temprano, era llorona y me expuso frente a un escenario que con Cayetana no había tenido. Prefería quedarme en casa. Me sentía muy desvencijada físicamente, sin batería. Por ende, estaba enojada con la beba. Fueron un par de meses duros.

—En ese interín te dirigió José María Muscari en El secreto de la vida. ¿Cómo fue esa experiencia?

—Estaba mamá lactante y él me exigía que tenía que ser sexy, comerme la cancha. Yo estaba asexuada, lloraba y le decía: “No puedo”. Lo padecía. Me tenía que comer el mundo y me quería comer la cama.

—Llevás 16 años en pareja con Federico Buysan. ¿Han tenido momentos de crisis?

—No. Nos une mucho la amistad. Hablamos de todo. Nos cuidamos, estamos arriba en el buen sentido. Trabajamos mucho la pareja: “Estamos alejados, vámonos de viaje solos”. Nunca tuvimos una crisis y espero no tenerla, pero si pasa, no le tengo miedo.

—Le dijiste que ibas a invitar a tu exmarido a tu fiesta de 50 y no se opuso. ¿No es celoso?

—Sí, pero lo ha trabajado. Las personas que están a mi lado tienen que ser muy seguras de sí mismas, porque el celo conmigo es difícil. Disfruto mucho mi amistad con los hombres y se tuvo que ir acostumbrando.

—Y en eso no cedés, entonces...

—No puedo. Si soy de una manera para que él no se ofenda, sería el principio del fin. Era mucho más celoso antes, pero lo fue manejando. Sabe que parte de mi felicidad pasa por ser 100 % natural. Me he tenido que enfrentar a problemas por ser así. Fede es muy generoso y se hace cargo de que está con esta mujer.

—¿Por qué decidiste tirar la casa por la ventana a los 50?

—Quería festejar y regalármelo todo yo. Hice pelota mis ahorros. “Cero canje” se llamó mi fiesta. Pero fue una decisión mía: tener la libertad de no publicitar nada. Dejé mi teléfono en la ropería cuando entré y me lo llevé a las 6 a. m., cuando me fui. Estaba extasiada.

—Le dedicaste a Buysan “My Way”, cantada por los Sex Pistols...

—Es la cortina musical del programa y la elegí yo. Parte de mi plenitud es gracias a mi elección en el amor. Hace mucho que estoy donde quiero estar. Es muy feo tener que correrse de lugares que te provocan dolor. Quiero envejecer con esta persona y actúo en consecuencia.

—¿Qué te regaló Buysan?

—Le pedí que no me regalara nada, que hiciéramos un viaje los seis, y nos fuimos a Miami en setiembre.

—A tu cumpleaños no vino Araceli González, pero vos fuiste a sus 60. ¿Cómo nace esa amistad?

—Gracias a Pedro Konrad. Le creé, junto a María Noel Coates, un ciclo con entrevistas de valor y calidad en el mes de la mujer. La primera fue con Susana Giménez. Pensé en Araceli para otra charla, le escribí por Instagram, pasaron tres meses y estaba en Uruguay. Fue imposible no hacernos amigas. Es encantadora. Nos contó su vida y nosotros la nuestra. Seguimos la amistad por WhatsApp. Me invitó a su cumpleaños, Fede me acompañó y me hace muy feliz el amor que nos tenemos, porque me crié viendo La banda del Golden Rocket.

—Cuando falleció Luis Brandoni, publicaste una foto con él. ¿Cómo llegaste a conocerlo?

—RBS me llamó para hacer la presentación del junket de prensa de Mi obra maestra. Estuve con Guillermo Francella también, pero con Brandoni me morí de amor. Charlar con él fue increíble.

—Vuelven con Noche de amigas en una única función el 4 de junio. ¿Es un premio que la gente las siga eligiendo, a pesar de que les levantaran La culpa es de Colón (Canal 12)?

—Fue corroborar que la tele llega a tantos hogares que te da el puntapié inicial, pero también queda claro el poder que tenemos como marca, no solo como íntimas amigas.

—¿Cuánto duró el enojo luego de que les bajaron el programa?

—Lo primero que sentís es rabia y frustración. Enseguida viene la tristeza y después nada, porque son las reglas del juego. Hay que aceptar y darte cuenta de que la vigencia no te la da la tele ni la radio, sino vos, por tu trayectoria, la gente que te elige y las herramientas para desenvolverte en cualquier medio.

—¿Tenés algún proyecto televisivo en vista?

—Es el primer año que no tengo nada concreto, pero sé que voy a volver porque tengo ideas. No al formato diario, porque disfruto mucho mi libertad, pero me gustaría un programa de entrevistas íntimas.

—¿Qué podés contar de Anita, tu personaje en Un dios salvaje?

—Es muy enigmática. Empieza con una manera de ser y termina en las antípodas: desarmada, caótica.

—Florencia Peña lo interpretó en la versión argentina. ¿Le pediste algún consejo cuando la entrevistaste en el Piso 40?

—Sí, me tiró varios piques para poder desenvolverme. Al personaje le pasa algo que es un antes y un después y le pregunté cómo lo había resuelto. Me lo contó y me sirvió. Tiene que ser muy real y existe el caos completo sobre el escenario.

—¿Te veremos en más obras?

—Un amigo me dio un libreto para una obra que se hará en setiembre, pero aún no lo leí. Tengo algún otro proyecto que no sé si verá la luz este año o el próximo.

—El cine es un pendiente en tu carrera. ¿En qué está eso?

—Hice cursos en Dodecá, pero nunca tengo el tiempo que me piden para filmar. Me llamaron para ¿Querés ser mi hijo?, la película que está haciendo Wanda Nara en Uruguay, pero eran dos meses de diez horas diarias de rodaje. Estaba a full con Un dios salvaje y no fui al casting.

—¿Te había pasado algo así antes?

—Estaba deseando quedar en La sociedad de la nieve y no se dio. La producción de Bayona me convocó para el personaje de la madre de Nando Parrado, pero el rol fue perdiendo fuerza cuando bajaron la idea a tierra. Directamente no estuvo ese papel, pero me hubiese encantado. Soy fan de Bayona desde El orfanato. Es uno de mis directores fetiche.

—¿Renovar los votos con Buysan no está entre tus anhelos?

—En eso soy poco romántica. No me imagino. Me parece hasta cursi. Prefiero renovar el día a día.