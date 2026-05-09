Fede Paz: por qué perdió todos sus ahorros, la tragedia que trabajó en terapia y el proyecto frustrado en TV

El padre de Federico Paz era muy futbolero: lo llevaba a la cancha desde que era niño y así fue gestando su amor por el deporte. De chico —según ha contado— ya se ponía a relatar partidos e incluso la Vuelta Ciclista. Su primer trabajo, sin embargo, fue en el local de cobranzas de su madre, mientras estudiaba Comunicación.

Su debut televisivo fue hace 25 años, en Supersport (Canal 4), de la mano de Mario Uberti y Eduardo Rivas. Era televidente de ese programa hasta que un día se encontró del otro lado del mostrador, donde aprendió mucho de lo que sabe. Fue, además, la puerta de entrada a todo lo que vino después en la pantalla de Canal 4.

También pasó por la Sport 890 y se subió a las tablas en reiteradas ocasiones. Estudió danzas folclóricas de niño e hizo un taller con Carlos Aguilera que abandonó rápidamente. Sin embargo, en 2010 se animó a dar el paso gracias a la invitación de su colega y amiga Adriana Da Silva, para interpretar uno de los monólogos de Diez maneras de ser un hombre.

No se define como actor, pero en 2025, y tras siete años alejado de los escenarios, llegó a tener dos obras en cartel al mismo tiempo: Fracasados y Que envejezcan los otros, donde compartió cartel con Franklin Rodríguez.

Fue uno de los conductores de Buen Día Uruguay, se lució en Bake Off Famosos y hoy lo podemos ver en Teledía y Vamo Arriba, ambos por Canal 4. El 9 de abril cumplió 50 años y, por ese motivo, te contamos cinco datos curiosos del comunicador y periodista deportivo.

Canal 4 lo obligó a tener redes

Se llevaba muy mal con la tecnología, pero le tocó adaptarse casi a la fuerza. Contó a Fipo que para el Mundial de Brasil, Canal 4 lo obligó a abrir una cuenta de Twitter (hoy X) y así empezó su vínculo con las redes sociales. Más tarde, en Buen Día Uruguay, Christian Font le creó en vivo una cuenta de Instagram como broma, y lo hizo seguir a figuras como Ricky Martin y Marcelo Tinelli.

Un buen día empezó a usarla, y luego entendió que había perdido años sin una fuente laboral importante. “Aprendí a sacar la parte positiva: me da dinero, pero también me acerca a un montón de gente que me ha apoyado en momentos muy difíciles”, indicó.

Federico Paz integra el staff de "Teledía", el noticiero de Canal 4. Foto: Leonardo Mainé

Perdió todos sus ahorros en 2022

Sus primeros trabajos estuvieron lejos de los medios. Empezó en el local de cobranzas y agencia de quinielas de su madre. En ese negocio familiar compartía tareas con un primo y una tía, y marcó sus primeras responsabilidades y compromisos laborales. En paralelo, trabajó para su suegro en un transporte escolar, y recuerda que el padre de su esposa le advirtió: “Llevás más valores que un camión blindado”.

Durante años combinó esas dos tareas con su trabajo en Supersport (Canal 4). Todo lo que ganaba lo ahorraba, pero nunca llegó a disfrutarlo: en la crisis de 2002, su dinero desapareció. “No vi nada de esa plata porque se la terminaron llevando unos banqueros”, confesó apenado en PH (Canal 4).

Vivió una tragedia familiar

La pérdida de su hermano Alfo, diez meses menor que él, marcó un quiebre en su vida en 2021. Era su gran amigo, compartían todo y nunca tuvieron diferencias. Su ausencia le dejó un vacío enorme, impactó en su forma de ver la vida y hasta en su fe. Tras su muerte, atravesó un período muy duro: días de encierro, soledad y una tristeza profunda que intentó tapar volviendo rápido al trabajo.

El proceso fue largo y desgastante, marcado también por la enfermedad de su hermano y la muerte de su abuela poco antes. “Ponía cara de póker y lloraba en las tandas”, contó en Algo contigo. El día después de decirle a los productores que no podía más, Alfo falleció.

Con el tiempo entendió que necesitaba ayuda y arrancó terapia, donde empezó a procesar el duelo y superó la depresión. También encontró en el teatro un refugio inesperado y una contención distinta: “Ese ratito ahí me distrae, me saca”, confesó a El País cuando tuvo tres obras en cartel.

Se le frustraron dos proyectos

Agradece las oportunidades que recibió y si bien a lo largo de su carrera acumuló enseñanzas, también sufrió golpes. Reconoció en Algo contigo (Canal 4) que vivió frustraciones importantes y que la terapia lo ayudó a resignificarlas. Uno de esos momentos fue cuando estuvo a punto de abrir una cafetería con unos amigos: llegó a invertir en mesas, sillas y mobiliario, pero el proyecto nunca se concretó. “Perdí plata, no mucha, pero me sirvió como aprendizaje”, se sinceró.

También le dolió especialmente un piloto fallido para hacer la versión televisiva de Los de afuera son de palo, el ciclo radial que conducía en la Sport 890. Había puesto entusiasmo e inversión en esta idea que definió como “una joyita”. Sin embargo, no prosperó.

“Nos dijeron: ‘Acá hicieron su ópera prima, ¿qué van a hacer en el segundo capítulo?’”, relató a El País. “Me frustré y me calenté. Después entendés que para estar al frente de un programa hay que tener cierto aplomo y experiencia”, reconoció a Fipo.

Sueña con salir en las Llamadas

Es fanático del Carnaval y aunque considera que no tiene talento -no canta, ni baila- y mucho menos tiempo -se levanta todos los días a las 5 AM para conducir Teledía- sueña con salir en las Llamadas. Incluso, tomó clases de percusión con los hermanos Mathías y Wellington Silva. Ellos lo invitaron a desfilar con Cuareim 1080, pero Paz no se animó.

“Quería estar bien preparado para integrar una cuerda como la de Cuareim. Por respeto al candombe, a la familia Silva y a la comparsa no salí”, confesó en Algo contigo. También contó a El País que Leo Pacella le propuso a salir en Los Chobys, y aunque se moría de ganas de vivir la experiencia, sus madrugones no le permiten seguir el ritmo.