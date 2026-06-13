Cambios en la conducción periodística de "Telemundo": sale uno de sus responsables luego de ocho años

El periodista Federico Sierra dejó de ser parte del equipo de gerencia periodística de Telemundo, el informativo de Canal 12. La noticia se confirmó esta semana luego de ocho años de gestión al frente de la dirección periodística junto a Gastón Solé.

La noticia comenzó a circular este miércoles y tuvo repercusiones dentro de la redacción del informativo. Según pudo saber Tv Show, Sierra fue despedido con aplausos por periodistas, productores y técnicos que integran el equipo de Telemundo.

En su primer pronunciamiento público, Sierra compartió en una historia de Instagram la canción "Zona de promesas" de Soda Stereo. "No está mal sumergirme otra vez ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio", reza el fragmento que publicó en su red personal.

La desvinculación pone fin a una etapa iniciada en 2017, cuando asumió la gerencia periodística del principal informativo de Canal 12. Durante su gestión se impulsó un proceso de renovación que abarcó distintos aspectos del producto periodístico, desde la identidad visual y la escenografía hasta la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y una mayor integración con las plataformas digitales.

Entre los cambios implementados durante ese período también se destacó la renovación de la propuesta de conducción de la edición central. En ese marco se concretó la incorporación de Mariano López y Malena Castaldi al principal informativo del canal junto a Aldo Silva, una de las decisiones más visibles dentro del proceso de actualización impulsado en la última década.

Bajo su conducción y la de Solé, Telemundo profundizó además la producción de contenidos para entornos digitales y reforzó la presencia de coberturas en vivo y transmisiones especiales, en un contexto marcado por los cambios en los hábitos de consumo de información y la creciente competencia entre plataformas.

Con una extensa trayectoria en el periodismo uruguayo, Sierra desarrolló su carrera en medios de referencia de distintas áreas. Trabajó en Radio Sarandí, el semanario Búsqueda, El Observador y Subrayado, donde desempeñó funciones vinculadas a la producción y coordinación periodística. Paralelamente, ejerció la docencia en la Universidad ORT, participando en la formación de nuevas generaciones de comunicadores.