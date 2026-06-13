Marianela Lugano contó el giro que dio a su vida y reclamó más mujeres en la cobertura del Mundial 2026

La curiosidad siempre definió a Marianela Lugano y la llevó incluso a escribirle una carta a la NASA con el sueño de convertirse en astronauta. Las ganas de ser periodista aparecieron durante una visita escolar a El País. Aunque nunca terminó en una redacción, se licenció en Comunicación y trabajó como agente de prensa de figuras del fútbol uruguayo como Sebastián Abreu, Edinson Cavani y Diego Godín. Más tarde condujo Dr. en casa y fue movilera de Buen día Uruguay (Canal 4), hasta que en 2019 decidió alejarse de los medios para priorizar su proyecto familiar.

Hizo un máster en Dirección en Comunicación, se enfocó en emprendimientos propios y, fiel a su esencia inquieta, se reinventó una vez más. Hace tres años se mudó a Punta del Este en busca de tranquilidad y seguridad, y encontró en el rubro inmobiliario un nuevo desafío. Desde 2024, además, conduce Voces, los lunes a las 19:00 por Azul FM Punta. Días antes de viajar al Mundial 2026 junto a su esposo e hijos, habló con Sábado Show sobre su nueva vida, los retos profesionales lejos de la televisión, su vínculo con su hermano Diego Lugano y la escasa presencia femenina en la cobertura uruguaya de la Copa del Mundo.

—¿Qué recordás de aquella visita a El País que despertó tu vocación periodística en sexto de escuela?

—Una marca de ómnibus muy conocida llevaba a los niños de las escuelas de Canelones a visitar diferentes lugares emblemáticos de Montevideo por un día. Fuimos al Estadio Centenario, al Palacio Legislativo y terminamos en El País. Nos explicaron cómo era un día de redacción y me hizo clic. “Me encantaría trabajar acá”, dije. Tuvimos que escribir una redacción sobre ese viaje y gané entre todos los niños del país. Tengo la estatuilla guardada. Ahí empezó todo.

—Eras muy curiosa y te metiste en grupos de astronomía, ¿no?

—Sí. Bailé 10 años ballet folclórico y hasta viajé al exterior. Hice atletismo, handball, salto largo, ciclismo. En cuarto de liceo descubrí la astronomía. Era de las pocas apasionadas de la materia y el profesor me invitó a presentarme a un concurso nacional. Fui una de las elegidas por la Asociación de Aficionados a la Astronomía y nos llevaron a Montevideo para participar del primer congreso de astronomía que se desarrolló en Uruguay. Fue increíble.

—¿Seguiste vinculada a ese mundo?

—No, pero es una de mis pasiones. Hoy que tengo cierta libertad para elegir los temas en Voces, mi programa radial, la astronomía y todo lo relacionado con los astros siempre está presente. También me apasiona el fenómeno ovni.

—¿Tuviste alguna experiencia sobrenatural?

—Nunca. Ojalá. Solo me apasiona. De chica quería ser astronauta. Le escribí una carta a la NASA de atrevida e increíblemente me mandaron material que todavía conservo. También me comunicaba por carta con astrónomos de otros países.

—También te interesa la meditación y el yoga, ¿cuándo aparece esa faceta espiritual?

—Desde chica. Va de la mano con la curiosidad y con conocerme un poco más. Se potenció después de alejarme de los medios y mudarme a Punta del Este. Practico yoga y la meditación tiene un rol importante en mi día a día. Es una de las claves para estar enfocada y decidir lo que realmente me hace bien.

—Antes de saltar a la fama, gestionaste la imagen comercial de futbolistas como Cavani, Godín y Abreu. ¿Qué valorás de aquella experiencia?

—En ese momento no era tan consciente de lo que estaba viviendo. Me tocaba acompañarlos a eventos y en 2010 eran dioses. Para mí eran compañeros de mi hermano en la selección; conocía a sus familias, sus historias. Agradezco mucho esa oportunidad porque me sirvió para aprender del mundo deportivo desde otro ámbito. También trabajé en los inicios de la Fundación Celeste. Una locura linda.

Marianela Lugano viajó a cubrir el Mundial de Rusia por Canal 4.

—Entraste a Canal 4 en 2012 como conductora de Dr. en casa, pasaste por Buen día Uruguay y en 2019 te fuiste para priorizar tu proyecto familiar. ¿Extrañaste la pantalla?

—En un primer momento sí, porque se había convertido en mi vida. Estaba de lunes a sábado al aire. Pero con el paso del tiempo entendí que está bueno salir de la zona de confort y probar nuevos desafíos. Era y sigo siendo muy joven para seguir explorando y abriendo caminos. Los medios son mi pasión y de hecho ahora estoy al frente de mi propio programa de radio.

—¿Te ofrecieron volver?

—Al principio aparecieron varias propuestas, pero no iban con mi perfil o no eran lo que quería mostrar. También fui madre, vino la pandemia, encaré un máster en Dirección en Comunicación más perfilado a lo institucional. Quería otros rumbos.

—¿Te gustaría volver a la TV?

—No lo descarto. No tengo ningún proyecto en vista, pero si aparece algo me tiene que llenar y dejar algo.

—¿Te costó tomar la decisión de irte?

—No. Para mí cada cosa que pasa es por algo. Siempre le encuentro el lado positivo. Lo tomé como la posibilidad de encarar nuevos proyectos. Cuando se cierra una puerta, se abren mil oportunidades.

—¿Cuál fue el primer proyecto que encaraste después de dejar la TV?

—Encaré proyectos empresariales personales. Hasta hoy estoy al frente de una marca del sector alimenticio con presencia en supermercados de todo el país.

—En 2024 volviste a los medios con Voces, por Azul FM Punta. ¿Qué te sedujo del proyecto?

—Me invitaron para cubrir el verano y después se transformó en un programa anual. Me permite abordar temas de actualidad, entrevistar personas que inspiran, especialmente mujeres del ámbito empresarial, cultural, artístico y político, y generar conversaciones que aporten valor.

—¿Encontraste en Punta del Este la paz que buscabas?

—Sí. Hace tres años que vivo acá con mi esposo y mis dos hijos. Encontré calidad de vida, seguridad, limpieza y naturaleza. Es ideal para los niños. La gente está más relajada y abierta a generar vínculos.

Marianela Lugano incursionó recientemente en el rubro inmobiliario. Foto: Esteban Sosa.

—¿Cómo llegaste al rubro inmobiliario?

—Soy muy inquieta y busco todo el tiempo salir de la zona de confort. Siempre me apasionó este mundo. Antes lo vivía como un hobby vinculado a cuestiones familiares, pero sentí que era el momento de dar un paso más. Tiene mucho de lo que me gusta: el contacto con las personas, la comunicación y acompañarlas en decisiones importantes.

—¿Estás trabajando de forma independiente?

—Sí, soy agente independiente. Cuando me mudé se me acercaron referentes del rubro y hace dos meses decidí incorporarme. Me tiene muy entusiasmada. Hay proyectos que serán muy importantes a nivel regional y atraerán cada vez más extranjeros. Punta del Este no tiene techo.

—Has ido a todos los Mundiales desde Sudáfrica 2010, menos al de Qatar. ¿Qué te entusiasma de volver?

—Uruguay siempre genera ilusión. Tenemos una historia y una identidad futbolística que nos distingue, y una selección que suele estar a la altura frente a cualquier rival. Para mí va a ser muy especial porque será el primer Mundial con mis hijos. Primero fui como hermana e hincha, después como periodista y ahora como madre, acompañando la ilusión de Benicio.

—¿Sos igual de hincha que cuando jugaba tu hermano?

—Sí. Cuando mi hermano jugaba era como si estuviera yo adentro de la cancha. Se vive de manera distinta. Hoy miro a las familias de los futbolistas y entiendo perfecto lo que sienten: ese orgullo, esa admiración y esas ganas de patear una misma la pelota. Voy a acompañar a la celeste siempre que pueda con la misma pasión.

—¿Diego va al Mundial?

—Sí. Arregló con la cadena Telemundo para hacer la cobertura. Y mis sobrinos también van a ir, así que los Lugano vamos a estar todos ahí.

—¿Cómo es el vínculo con él?

—Muy cercano, más allá de que no esté físicamente en Uruguay. Es un referente importante en mis decisiones. Siempre lo consulto porque es muy buen consejero y sé que quiere lo mejor para mí.

—En 2014 y 2018 estuviste vinculada a coberturas mundialistas. ¿Cómo recordás esas experiencias? ¿Te tentaron para cubrir esta Copa del Mundo?

—No y estoy enfocada en otras cosas. A Brasil fui enviada por una marca, tuve una participación junto a Mario Uberti y fue un placer trabajar con él. En 2018 fue increíble: viajé con el equipo de Canal 4 a Rusia, un país que nos sorprendió para bien, desde la organización hasta la calidad humana de su gente.

—En la lista de enviados uruguayos solo aparece Lucía Rodríguez. ¿Te sorprendió la poca presencia femenina?

—Me llamó muchísimo la atención. Si bien hemos avanzado mucho, todavía hay espacios donde la participación femenina sigue siendo minoritaria. Yo tuve el privilegio de representar a Canal 4 en una cobertura internacional importante y creo que eso reflejó un cambio súper positivo. Hay mucho camino por recorrer porque son espacios de visibilidad enorme.

—¿Por qué creés que pasa?

—No lo sé. Respeto mucho a todos los periodistas deportivos y creo que se han ganado su lugar, pero también hay mujeres preparadas para estar en una cobertura mundialista.

—¿Te ves cubriendo mundiales a futuro o es una etapa cerrada?

—No me lo cuestiono, voy paso a paso. No tengo la necesidad de estar. De hecho, creo que hay periodistas mucho más preparadas para ese rol. Cuando fui, hice notas de color.

—¿Qué planes tenés para adelante?

—Me visualizo en Punta del Este, creciendo en todo nivel. Estoy afianzándome en un nuevo rubro y con mis proyectos empresariales. Los medios son mi pasión desde chica. Siempre me llegan propuestas, incluso vinculadas al deporte, y eso de alguna forma siempre estará presente. Hoy elijo los proyectos y las acciones que realmente me sumen y me llenen.