Mauro Mas aclaró el episodio vivido en el aeropuerto de Cancún cuando fue demorado en su ingreso

La cobertura del Mundial 2026 comenzó con un ingreso demorado para los periodistas uruguayos Mauro Mas y Javier Pérez. Los comunicadores de Sport 890, que viajaron a México para seguir de cerca el día a día de la selección uruguaya, relataron el incómodo momento que atravesaron al arribar al aeropuerto de Cancún, donde fueron sometidos a extensos controles y cuestionamientos sobre los equipos de transmisión que llevaban consigo.

El episodio se cerró con el pago de un impuesto por el ingreso de los equipos descartando las versiones de un soborno, como se podría haber interpretado de las primeras declaraciones de Mas sobre lo sucedido. El propio Mauro Mas aclaró lo que ocurrió en horas de la tarde este miércoles en el programa Quiero fútbol.

El enviado especial de Sport 890 a México había relatado durante la mañana en 100% deporte las dificultades que atravesó junto a Javier Pérez al arribar a Cancún para cubrir la preparación de la selección uruguaya de cara al Mundial 2026. En ese primer relato, el periodista contó que ambos fueron sometidos a extensos controles sobre los equipos de transmisión que transportaban y que la situación se extendió durante aproximadamente una hora y media.

Las declaraciones generaron repercusión porque, al describir el episodio, Mas insinuó que debieron realizar un desembolso económico para poder continuar con el ingreso de sus equipos al país, lo que fue interpretado por muchos como un pedido de "coima".

Sin embargo, horas más tarde, durante el programa Quiero Fútbol, el comunicador realizó una aclaración pública sobre lo ocurrido.

"Simplemente antes de la pausa hacer una aclaración. Esta mañana en 100% Deporte contaba de una situación que se nos había dado en el aeropuerto de Cancún con un tema de los equipos de trabajo", comenzó diciendo.

Luego explicó que el pago realizado no correspondió a ninguna irregularidad sino a una obligación tributaria vinculada al ingreso de equipamiento técnico.

"Lo que quiero aclarar es que esa situación se dio porque tuvimos que pagar un impuesto que había que pagar cuando vos no indicás los equipos que vas a traer", señaló.

Mas agregó que el episodio generó una demora considerable y una serie de controles que derivaron en la confusión inicial, pero insistió en que el dinero abonado estaba debidamente documentado y lo pagaron con tarjeta.

"Quiero aclarar esto para que nadie malinterprete. Lo que tuvimos que pagar en el aeropuerto fueron impuestos que no habíamos pagado desde Montevideo y está todo documentado", afirmó.

De esta manera, el periodista buscó despejar cualquier interpretación sobre presuntos sobornos o pagos informales a funcionarios aeroportuarios, precisando que la situación estuvo vinculada a los trámites aduaneros requeridos para el ingreso de los equipos de transmisión que utilizarán durante la cobertura mundialista.

Superado el inconveniente, Mas y Pérez ya se encuentran instalados en Cancún, donde seguirán de cerca los movimientos de la selección uruguaya durante la primera etapa del Mundial 2026.