El espectacular viaje de una figura de Canal 12 por Grecia: playas paradisíacas, amigas y monumentos

La conductora y figura de Canal 12 Victoria Rodríguez compartió en sus redes sociales algunas postales de las vacaciones que está disfrutando en Grecia junto a un grupo de amigas. El viaje incluyó recorridas por sitios históricos de Atenas y varios días de descanso en Milos, una de las islas más conocidas del mar Egeo.

Aprovechando su experiencia de varios años en Los viajes del 12 y Acuarela, Rodríguez contó que para la estadía en la capital, eligieron hospedarse en un barrio ubicado a pocos pasos de la Acrópolis, uno de los principales atractivos turísticos del país. Desde allí recorrieron a pie varios de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

La conductora de Esta boca es mía describió como "increíble" la experiencia de caminar entre monumentos, santuarios y construcciones milenarias vinculadas a los orígenes de la filosofía, la democracia y el debate ciudadano. También visitó el Museo de la Acrópolis, donde destacó el legado artístico y cultural de la antigua Grecia.

Entre las paradas del recorrido estuvieron el Museo Nacional de Arqueología, donde observó piezas históricas como el busto de Platón y la célebre máscara funeraria atribuida durante años a Agamenón, además del Pandroseo, un antiguo santuario ubicado dentro del complejo de la Acrópolis.

En otra de las publicaciones, Rodríguez mostró imágenes del Odeón de Herodes Ático, un auditorio construido en el año 161 después de Cristo que continúa utilizándose para espectáculos y eventos culturales.

La segunda parte del viaje tuvo como destino Milos, una isla perteneciente al archipiélago de las Cícladas. Allí, la conductora y sus amigas alquilaron una casa frente al mar en el pintoresco pueblo pesquero de Klima.

"Parecía realmente que estábamos solas en Milos", escribió Rodríguez al compartir imágenes del lugar, conocido por sus coloridas construcciones junto a la costa y sus vistas al mar Egeo.

Durante la estadía también visitaron Sarakiniko Beach, una de las playas más fotografiadas de Grecia por sus formaciones rocosas blancas que recuerdan a un paisaje lunar. Además, disfrutaron de los atardeceres en Plaka, la capital de la isla.

Según contó la conductora, inicialmente pensaron en alquilar una scooter para recorrer la isla, aunque finalmente optaron por un automóvil. "Todo viene siendo espectacular", resumió en sus redes sociales al compartir nuevas postales del viaje.