Dos famosos uruguayos recordaron cuando tocaron la guitarra para Juan Pablo II en el Estadio Centenario

La noticia de una posible visita del papa León XIV a Uruguay en noviembre generó enorme repercusión entre los católicos y despertó recuerdos de la última vez que un sumo pontífice estuvo en el país. Según trascendió, el Vaticano maneja una gira que incluiría Montevideo, Florida y un departamento del norte aún a definir entre Rivera y Paysandú, aunque todavía no existe confirmación oficial sobre fechas ni duración de la estadía.

La expectativa hizo viajar en el tiempo a muchos uruguayos hasta las históricas visitas de Juan Pablo II, quien estuvo en Uruguay en 1987 y volvió en mayo de 1988 para recorrer el interior y encabezar una multitudinaria misa en el Estadio Centenario. Aquella visita dejó escenas inolvidables e incluso inspiró años después la película El baño del papa, protagonizada por César Troncoso.

Pero además derivó en una inesperada coincidencia al aire: dos famosos uruguayos revelaron que formaron parte del grupo de jóvenes que tocó la guitarra para Juan Pablo II durante aquella celebración masiva en el Centenario.

La primera en contarlo fue Victoria Rodríguez este viernes en Punto de encuentro de Radio Universal. Todo comenzó mientras Alejandro “Bicho” Amaral repasaba los detalles de la posible llegada de León XIV y recordaba la última visita papal. Entonces la también conductora de Esta boca es mía (Teledoce) sorprendió con una anécdota personal.

“Fue una etapa de mi vida donde estaba muy metida en la religión, mucho más activa y practicante. Llegué a formar parte incluso de comunidades, tocaba en iglesias y estaba tan conectada que llegué a integrar la banda de jóvenes que tocaron la guitarra frente a Juan Pablo II”, recordó.

Victoria aclaró entre risas que no se trató de un show exclusivo para el pontífice. “Éramos muchas guitarras. El papa ni se enteró, ni idea, pero yo me acuerdo”, comentó. Acto seguido reveló que integró durante un tiempo la comunidad Jerusalén junto al padre Antelo. “Nunca vi nada raro”, aseguró, aunque reconoció que decidió alejarse porque empezó a percibir “cierta cosa de psicopateo en masa”. De todos modos, aclaró que ya no formaba parte cuando aparecieron las denuncias públicas y que quedó muy impactada con lo ocurrido.

No fue la única famosa entre los músicos que asagajaron al papa. Ignacio Álvarez hizo una confesión similar en La Pecera (Azul FM). Mientras comentaban la posible visita de León XIV, el periodista sorprendió a sus compañeros Leonel García y Christian Font.“¿Sabían que yo le toqué la guitarra al papa Juan Pablo II? Yo iba a la Universidad Católica en ese momento”, lanzó al aire.

Entonces ont recordó que también había estado presente en aquella histórica misa en el Centenario, aunque desde el público. “Tenía 10 años y era mi primer año de catequesis. Hicieron un sorteo entre los chicos y salí yo para ir a ver la misa del papa. Fue mi primer show de masas”, cerró entre risas.