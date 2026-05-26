Anto Lima contó por qué Federico Paz le retiró el saludo y en qué condiciones volvería con el Colo Ramírez

Anto Lima pasó por el programa Hacemos lo que podemos (Undertake Media) y, fiel a su estilo frontal, dejó una catarata de titulares. Habló de su divorcio de Juan Ignacio "Colo" Ramírez, la depresión que atravesó, su salida de Algo Contigo (Canal 4) también reveló el motivo detrás de su distanciamiento con Federico Paz, con quien compartió staff en Bake Off Famosos (Canal 4).

La influencer contó que decidió mudarse un tiempo a Mercedes para “bajar revoluciones”, atravesar el duelo de la separación y darle una “vida de interior” a sus hijos. Según relató, venía de años intensos entre el trabajo, los problemas judiciales con Santiago Urrutia y la crisis matrimonial con el Colo Ramírez, actual jugador de Newell's Old Boys.

“Hay que cuidar la salud mental y para no terminar mal preferí venirme para acá y estar acompañada por mi familia”, expresó. También reconoció que atravesó un período muy oscuro tras la ruptura. “No quería salir, no tenía ganas ni de arreglarme. No me conocía yo”, confesó.

También reconoció que nunca llegó a hacer el duelo de la separación porque enseguida se volcó de lleno al trabajo. “Me compré el apartamento de mis sueños y me llaman de Bake Off. Me iba a las cinco de la mañana y volvía a las nueve de la noche”, recordó.

“Me ponía el personaje de laburar y era una caparazón. Nunca conecté conmigo misma y cuando lo hice, se me había ido todo a la mierda”, lanzó.

Anto Lima. Foto: Daniel Ayala. Producción: Shirley Souza

Aclaró que la relación con Ramírez ya venía desgastada desde 2024 y negó terceros en discordia. Luego sorprendió al admitir que todavía extraña al futbolista. Fue entonces cuando Richard Galeano le preguntó si podría darse una reconciliación, tomando como ejemplo el caso del periodista Atilio Garrido, que volvió a casarse con su exesposa. Anto respondió fiel a su estilo: “Si el Colo llega a pegar un pase al Real Madrid, mañana mismo estoy pidiendo fecha en el Registro Civil”.

Y siguió con el chiste: “Mirá si hacemos un cambio y Mauro Icardi se viene a Newell’s y el Colo al Galatasaray. Me encanta”.

¿Por qué se distanciaron Anto Lima y Fede Paz?

Uno de los momentos más picantes de la entrevista llegó cunado habló de su vínculo roto con Federico Paz. Reveló que el conflicto empezó como parte del show durante Bake Off Famsos, pero terminó siendo real. "Al principio era todo show y después no aguantó la toma. Se puso en el papel de periodista serio, hombre serio de televisión", lanzó.

Luego aseguró: “Nos terminamos peleando de verdad”. Y explicó que mientras coincidían en los pasillos de Canal 4 porque ella estaba como panelista en Algo Contigo, él directamente la evitaba: “Seco, seco”.

Contó que todo explotó después de una entrevista en Vamo Arriba (Canal 4), donde, en tono de broma, dijo que Paz estaba enamorado de ella. “Él tiene hijas, se lo tomaron a mal y le preguntaron si era verdad. Se armó todo un quilombo y la verdad que me chupó un huevo”, disparó sin filtro.

Sobre el final, también dejó otra frase filosa cuando le preguntaron qué famosos le parecían atractivos. Cuando Galeano le mencionó al periodista Julio Ríos, remató entre risas: “No, es un viejo. Viejo choto. No me gustan los sugar daddy”.