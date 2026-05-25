Kairo Herrera habló de su lucha contra las adicciones y del cambio que hizo por amor: “Había un nuevo bienestar”

Kairo Herrera fue invitado a Vértice para un mano a mano íntimo con Emiliano Bejar en el que habló de política, de su presente lejos de la televisión, de por qué no está en redes sociales y hasta de un proyecto musical que prepara desde hace tiempo. Pero uno de los momentos más fuertes de la charla llegó cuando se refirió sin filtros a sus adicciones y al radical cambio de vida que hizo en los últimos años.

En varios pasajes de la entrevista, el conductor reflexionó sobre la noche, los excesos y las decisiones personales. “La noche no es complicada, te la complicás o no vos. Vos ves con quién te juntás, ves lo que hacés y cómo”, expresó. Incluso citó una vieja frase de Fito Páez para explicar su mirada sobre las conductas vinculadas a las drogas y el alcohol.

"No es que se fuma un porro o se toma un saque de merca y se empieza comportar como un tarado. Él es un tarado, lo que pasa es que esto se lo potencia", dijo parafraseando al músico argentino.

“Por suerte siempre estuve muy bien rodeado de buenos amigos. La he pasado muy bien. Después, en un momento dado, la vida te va poniendo por delante otros paisajes”, reflexionó. Y agregó: “No me arrepiento de nada y soy muy feliz con la oportunidad que me dio la vida en mi presente. Poder mirar para atrás y decir: todo eso ya está hecho, ahora empieza lo nuevo”.

Herrera también recordó cómo nació su historia de amor con Jessica Zunino. Aunque ya se conocían de los medios, el flechazo se dio años después, cuando la banda de Kairo, Cuatro Cuervos, fue contratada para tocar en una comisión de fomento en Atlántida.

“Uno imagina a Jessica en ámbitos con más glamour”, comentó entre risas. Según contó, la vio durante la primera canción y luego desapareció. Más tarde le escribió por Instagram —en ese entonces sí usaba redes— para preguntarle si se había ido porque la banda había tocado mal. Ella le explicó que debía levantarse temprano y el vínculo continuó.

Tiempo después volvieron a encontrarse en un evento solidario y terminaron compartiendo hamburguesas en la casa de Zunino, donde llegó el primer beso. “Me agarró en un momento en el que no esperás que pasen ciertas cosas y menos que tengan una conclusión como esa”, confesó.

Fue entonces cuando habló del cambio más profundo que atravesó a partir de esa relación. “Yo había dejado la cocaína antes de conocerla a ella, pero por ella dejé el alcohol y la marihuana”, reveló. De inmediato aclaró que no fue por imposición. “Ella nunca me dio a elegir”, aseguró.

Kairo Herrera y Jessica Zunino. Foto: Daniel Ayala.

Explicó que empezó a tomar distancia de ciertos hábitos por respeto a la convivencia y redundó en un beneficio para su vida: "Si chupás y fumás todas las noches, cuando te vas a acostar sos una bomba de olor. Es como acostarte al lado de un boliche entero", dijo a las risas. Y añadió: "Me fui alejando por respeto a ella y me di cuenta de que había un nuevo bienestar".

Kairo aseguró que desde hace poco más de dos años atraviesa una nueva etapa personal. Incluso dijo que intenta resignificar todo lo aprendido durante sus años más difíciles. “Las adicciones te pueden meter en un rincón y quedar como esos dibujos de The Wall, en posición fetal, siendo nada, o pueden potenciar muchas cosas en vos”, reflexionó.

“Yo todo eso lo usaba para crear, dibujar, escribir. No me quedaba abichado en un cuarto. Yo hacía cosas”, añadió.

Sobre la posibilidad de perder a Zunino por no cambiar ciertos hábitos, fue contundente: “Sería un tarado si dejara ir una mujer de estas características”.

También contó que sus amigos de siempre siguen estando, aunque admite que hoy maneja otros códigos y otra dinámica de vida. “Ya no puedo recibir en casa a esa manada asesina”, bromeó, en referencia a sus históricos compañeros de la noche.

Sobre el cierre de la entrevista, Bejar le regaló una botella de vino y quiso saber si había dejado definitivamente el alcohol. “Me tomo un fondito de vino con un guiso, pero yo era whiskero. Hay una marca de whisky irlandés de la que tendría que haber sido accionista, pero corté totalmente”, concluyó entre risas.