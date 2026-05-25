"Me cambiaste la vida": el tierno mensaje de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul por su cumpleaños con fotos juntos

La cantante Tini Stoessel saludó a Rodrigo De Paul por su cumpleaños con un posteo en Instagram que reúne fotos y videos de distintos momentos de la pareja. “Feliz cumpleaños mi amor, sos lo más lindo que tengo en este mundo, me cambiaste la vida. Te amo con todo el corazón”, escribió la artista argentina junto a un carrusel que, en menos de 12 horas, superó 1,3 millones de “me gusta”.

El mediocampista de la selección argentina cumplió 32 años este 24 de mayo y respondió al mensaje de la cantante en los comentarios del posteo: “Te amooooo”. La publicación mostró escenas cotidianas de la relación, entre viajes, salidas, cenas frente al mar y momentos domésticos.

Entre las imágenes aparecen selfies juntos, besos dentro de un auto, una cena sobre la playa iluminada con velas y registros más descontracturados, como Tini cortándole el pelo al futbolista o ambos usando máscaras LED para el cuidado de la piel.

El carrusel también incluyó una foto de la infancia de De Paul y algunos videos que ya habían circulado en redes sociales, donde se los ve cantando y bailando dentro de un auto. La propuesta del posteo apuntó a mostrar una faceta íntima de la pareja, lejos de producciones elaboradas o eventos públicos.

Además, las fotos reflejan distintos escenarios de la vida personal del jugador fuera de las canchas. En una de ellas aparece sentado frente al agua en Miami, mientras que en otra comparte una cena sobre la playa. También se lo ve junto a su perrita Fifi, en la cocina de su casa y en una selfie tomada junto a Tini en una perfumería.

La publicación recibió comentarios de distintas figuras del espectáculo y las redes, entre ellas Daniela Celis, Juana Groisman y Eliane Gallero. También reaccionaron Oriana Sabatini y Marley, además de miles de seguidores que dejaron mensajes de celebración.

La relación entre Stoessel y De Paul volvió a ganar exposición pública en los últimos meses, luego de atravesar rumores de crisis, infidelidades y versiones de embarazo. Sin embargo, ambos optaron por mostrarse nuevamente juntos y compartir imágenes vinculadas a su vida cotidiana.

Mientras De Paul atraviesa el cierre de temporada con el Inter Miami CF y se prepara para una nueva etapa con la selección argentina, Tini viene de finalizar su gira Futttura —que en febrero pasó por el Estadio Centenario— y anticipa el lanzamiento de nuevas canciones.