Rodrigo De Paul se rindió ante Luis Suárez: “Es un fuera de serie, tiene jerarquía y nos enseña a todos”

En una noche que volvió a tener a Luis Suárez como protagonista, no solo por su golazo para sellar el 2 a 0 de Inter Miami ante Real Salt Lake, sino también por el reconocimiento de sus compañeros, Rodrigo De Paul fue contundente al describir lo que significa el uruguayo dentro y fuera de la cancha.

“El gordo es un fuera de serie, tiene jerarquía”, dijo el mediocampista argentino, poniendo en palabras lo que el salteño volvió a demostrar en apenas 15 minutos en cancha: eficacia, calidad y vigencia intacta.

Más allá del gol que liquidó el partido, apenas un minuto después de la apertura del marcador, De Paul hizo hincapié en un aspecto menos visible pero igual de determinante: la actitud de Suárez en su rol actual dentro del plantel. “Hay una gran enseñanza en esa humildad porque es duro para jugadores que son historia del fútbol que no te toque entrar”, señaló.

El argentino también reveló detalles de la convivencia en la interna del equipo, valorando el compromiso del delantero incluso cuando no le toca sumar minutos. “El otro día no le tocó entrar y él hizo una semana extraordinaria. La pasamos súper bien concentrando, nos reímos mucho”, contó.

Para De Paul, lo ocurrido ante Real Salt Lake no es casualidad, sino una recompensa al trabajo silencioso de un referente. “Este es un premio que él se merece. Nos enseña un montón a todos y a los más chicos”, concluyó.

Así, mientras sigue aportando goles desde el banco, Suárez también deja una huella profunda en el vestuario de Inter Miami, consolidándose como líder incluso en un rol de recambio.

"Pateé, la sentí, fue un lindo gol": Rodrigo De Paul habla sobre el golazo que anotó con @InterMiamiCF ante Real Salt Lake.



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Cada vez que el uruguayo tiene una actuación destacada, las redes sociales se encienden pidiendo al pistolero para la selección. La cuenta regresiva para el Mundial 2026 y el presente de los centro delanteros uruguayos que no tiene a ninguno consolidado para ser el 9 de Uruguay, genera que varios hinchas celestes se ilusionen con el último baile de Luis Suárez.

Cabe destacar que en las últimas semanas salio públicamente un video de Suárez dejando en claro que jamás le diría que no a la selección y que sí lo llaman el va a estar. Los antecedentes no son positivos para los que sueñan con una vuelta de el salteño, ya que fue el mismo que luego de irse del seleccionado mayor reveló temas internos con respecto a Marcelo Bielsa y el trato con los futbolistas que parecen cerrarles las puertas definitivamente del Complejo Celeste.